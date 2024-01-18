Инвестиции в основной капитал в Татарстане впервые превысили 1 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал в Татарстане впервые превысили 1 триллион рублей. По итогам 2023 года прогнозное значение показателя за исключением бюджетных средств составляет свыше 800 миллиардов. Об этом стало известно на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития РТ.

По итогам прошедшего года республике удалось сохранить второе место в национальном рейтинге инвестклимата, а также занять пятое место по объему капиталовложений за девять месяцев. Основной отраслью для инвестиций по-прежнему остается обрабатывающая промышленность, однако повышаются и доли логистики, интеллектуальной собственности.

За 2023 год Инвестиционный совет рассмотрел 62 проекта на сумму 364 млрд рублей.

Напомним, в республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.