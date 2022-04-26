Татарстанцы смогут досрочно заполнить заявления на новые детские выплаты

Заполнить заявление на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет можно будет досрочно. Об этом сообщает Минтруд РФ.

«На портале госуслуг с 26 апреля с 15 часов открывается форма заявлений на пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. 1 мая все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР», – сказано в сообщении.

Ведомство напоминает, что срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней. В отдельных случаях он может быть продлен. Если срок продлевается, то семье придет уведомление об этом. Пособие будет рассчитано с 1 апреля. При назначении пособия в мае средства также поступят и за апрель.

Подать заявление можно и позже. При подаче заявления до 1 октября 2022 года выплата поступит за весь период с 1 апреля, если ребенку в апреле исполнится 8 лет.

При этом досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения. Все заявления поступят в ПФР 1 мая. С этого же числа заявления можно будет подать не только онлайн, но и очно в клиентских службах ПФР или МФЦ.

Ранее российский Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ежемесячной выплаты семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. «Татар-информ» сообщал, что для обеспечения приема заявлений офисы МФЦ в Татарстане будут работать с 1 по 10 мая без выходных.