Ввоз машин из Казахстана вырос в 60 раз: как не «пролететь» на покупке импортного авто

Число иностранных машин, ввезенных из Казахстана в Россию, на фоне западных санкций вырос в десятки раз. Какие риски ждут тех, кто решит пригнать автомобиль из соседней страны, и как избежать проблем с оформлением машины в России – в материале «Татар-информа».

В январе – июле в Татарстан из Казахстана было ввезено 237 машин, что почти в 60 раз больше, чем годом ранее Фото: © W0zny, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

За ввоз из Казахстана придется доплатить

«Люди видят преимущества в покупке автотранспортных средств на территории Казахстана для дальнейшей их транспортировки в Россию. В 2022 году мы наблюдаем увеличение числа обращений в таможенные органы по вопросам ввоза транспортных средств на территорию России», – сообщил и.о. начальника службы организации таможенного контроля Приволжского таможенного управления Александр Преорчук на пресс-конференции в «Татар-информе».

Так, по данным Татарстанской таможни, в январе – июле в Татарстан из Казахстана было ввезено 237 машин, что почти в 60 раз больше, чем годом ранее.

«По Приволжскому федеральному округу, если в прошлом году было привезено только 88 автомобилей, то в этом году их количество перевалило за 2 тыс. моделей. Разница в десятки раз», – отметил Преорчук.

Он пояснил, что в Казахстане есть таможенные льготы – автомобиль можно ввести по сниженной ставке из третьих стран. Для россиян покупка таких машин выглядит привлекательной, так как их можно купить «подешевле». Но есть нюансы. Льготы положены, если автомобиль будет эксплуатироваться в Казахстане. И въезжать на нем в Россию может только гражданин этой страны. Ввезти без доплат в нашу страну, чтобы свободно передвигаться по России, не получится.

«Постоянно проживающим в России гражданам запрещено ввозить в страну без доплаты машины из Казахстана по пониженным ставкам. Доплатить необходимо в Казахстане – до фактического ввоза в РФ», – добавил спикер.

За ввоз электрокара в Казахстан вообще не нужно платить пошлину, если она будет использоваться только в этой стране. И россиянам передавать права владения, пользования, распоряжения такими авто вообще запрещено. Тем не менее ввезти электрокар в Россию все же можно, оплатив соответственную пошлину.

Александр Преорчук: «По ПФО – если в прошлом году было привезено только 88 автомобилей, то в этом году их количество перевалило за 2 тыс. моделей» Фото: ptu.customs.gov.ru

Импорт авто стремительно развивается только из Казахстана

«Территория пяти наших государств: России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии – составляет единую таможенную территорию, из-за чего товары Евразийского экономического союза могут свободно перемещаться по ней без каких-либо таможенных пошлин и декларирования», – сказал Преорчук.

Однако сотрудник таможни отмечает, что рост спроса затронул в основном Казахстан, из других стран импорт не развивается столь стремительно. «Машины в принципе можно ввозить в Россию из любой республики, но на других направлениях мы не видим особого всплеска интереса», – отметил он.

При этом в Казахстане действуют определенные правила – страна при присоединении ко Всемирной торговой организации взяла на себя ряд обязательств.

«Одним из них является применение в отношении некоторых категорий автомобилей пониженных ставок ввозных таможенных пошлин. Такие авто являются условно выпущенными (в свободное обращение, – прим. Т-и) и имеют статус иностранных товаров. Казахстан взял на себя обязательства не допускать вывоз таких товаров на территорию других государств – членов Евразийского экономического союза без доплаты разницы сумм ввозных таможенных пошлин», – пояснил первый замначальника Татарстанской таможни Геннадий Кальков.

То есть нужно доплатить разницу между «пониженными» ставками и единым таможенным тарифом ЕАЭС.

Рост спроса затронул в основном Казахстан, из других стран импорт не развивается столь стремительно Фото: © aleksandarlittlewolf / Freepik

Для транспортировки нужно заплатить до 15% от стоимости авто

При ввозе автомобиля в Россию на границе проблем не будет. Они возникнут, когда гражданин приедет к себе домой и начнет ставить транспорт на учет. «Условий доплаты в России никаких нет. Таким образом, если гражданин как-то довез автомобиль без доплаты, то ему придется возвращаться назад и доплачивать в Казахстане», – отмечает Преорчук.

При этом если в Казахстане автомобиль был оформлен по пониженной ставке, то для ее транспортировки в Россию нужно будет заплатить пошлину, которая составляет до 15% от полной стоимости машины.

Эксперты рекомендуют получить у продавца документы, подтверждающие, что это транспортное средство было ввезено с полной уплатой ввозной таможенной пошлины, а не по пониженной ставке или с применением таможенной льготы.

«Необходимо проверить, как и по каким ставкам была оформлена машина. Если по пониженным ставкам, необходимо получить статус товара Евразийского экономического союза на территории Казахстана», – пояснил Александр Преорчук.

Стоит отметить, что, несмотря на трудности с перевозкой автомобилей, автозапчасти можно перевозить через границу без каких-либо проблем, потому что они не попадают под определение иностранного товара.

В заключение спикер посоветовал перед покупкой автомобиля обращаться в таможенные службы, работники которых помогут проверить автомобиль до заключения сделки.

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