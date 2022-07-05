Объезжая санкции: в Казани становится модным заказывать доставку автомашин из-за границы

Дефицит новых и подержанных автомобилей в России привел к популярности услуг по перегону машин из-за границы. В Казани спрос на доставку авто с начала года вырос на 17%. В какую сумму обходится подержанный автомобиль с учетом перегонки и станет ли частный ввоз иномарок массовым явлением, выяснила корреспондент «Татар-информа».

Дефицит на рынке автомобилей возник из-за санкций Евросоюза, который ввел эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В России вдвое сократились продажи легковых автомобилей

Дефицит на рынке автомобилей возник из-за санкций Евросоюза, который ввел эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши. В санкционный список попали автомобили стоимостью 50 тыс. евро и более. Аналогичные запреты действуют на импорт автомобилей из США и Японии. Одновременно крупнейшие мировые автопроизводители объявили о прекращении поставок в страну и остановке выпуска своей продукции в России.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в РФ в январе – мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 318 тыс. единиц – это на 52% меньше аналогичного периода 2021 года.

Агентство «Автостат Инфо» подсчитало, что в Казани продажи новых легковых автомобилей сократились в мае на 83%. За месяц было продано только 1,7 тыс. легковушек.

На днях Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает параллельный импорт – ввоз в РФ продукции без согласия правообладателя.

Список товаров для параллельного импорта составляет Минпромторг России. В него, в частности, вошла продукция крупнейших автомобильных брендов, в том числе Land Rover, Jaguar, Bentley, Hummer, Tesla, Mercedes-Benz, Maybach, Lexus, Infiniti, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Rolls-Royce, Maserati, Bugatti. Без разрешения правообладателя в Россию можно ввозить автомобили и запчасти брендов Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, MINI и Nissan.

В условиях дефицита на рынке новых автомобилей услуга по ввозу автомобилей из-за рубежа стала вновь популярна Фото: ru.freepik.com

«Россияне интересуются машинами с пробегом из-за границы по причине высокого качества»

Пока ожидается ввоз из-за рубежа новой техники по параллельному импорту, в России вырос спрос на перегон подержанных автомобилей из-за границы. В целом по стране популярность услуги в апреле-мае увеличилась на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число объявлений о продаже авто с пробегом из-за границы на популярном сервисе объявлений в апреле-мае 2022 года в Казани выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобиля, который предлагается перегнать в Казань из-за рубежа, составляет 1,1 млн рублей – на 22,5% больше, чем годом ранее. Интересно, что при такой же стоимости машины ее цена за год выросла в 1,7 раза. То есть ранее в стране пользовались спросом более дешевые автомобили, а в Казани же ценовой сегмент был существенно выше.

В основном продавцы предлагают привезти автомобили японских марок Toyota, Nissan и Honda. Топ-10 моделей по количеству объявлений, которые продают под заказ из-за границы, в апреле-мае этого года возглавили Honda Freed, Nissan Leaf и Toyota Alphard. Также в топ вошли Honda Stepwgn, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Fit, Nissan Serena, Toyota Crown, Toyota Camry и Toyota Estima.

«Предложение о продаже автомобилей с пробегом под заказ из-за границы выросло еще в 2021 году и продолжает расти в этом году из-за текущей рыночной ситуации. В условиях дефицита на рынке новых автомобилей услуга по ввозу автомобилей из-за рубежа стала вновь популярна – сейчас это один из альтернативных вариантов по удовлетворению спроса на рынке. Россияне интересуются машинами с пробегом из-за границы по причине высокого качества их сборки и широкого ассортимента», – говорится в комментарии к исследованию «Авито Авто».

Россияне чаще всего покупают подержанные автомобили, которые использовались на протяжении 3-5 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Задержка поступления денег из России в Европу составляет порядка двух недель»

Автоэксперт Роман Гуляев рассказал «Татар-информу», что россияне чаще всего покупают подержанные автомобили, которые использовались на протяжении 3-5 лет.

«Дефицит на авторынке в России вызвал повышение цен на новые машины. Соответственно, мы видим, что число перегонщиков и подержанных автомобилей из-за рубежа увеличилось. Однако сейчас отправить деньги в Европу достаточно сложно, они “ходят” тяжело. Задержка поступления денег от покупателя в России к продавцу в Европе составляет порядка двух недель. Это серьезно сказывается на рынке, но спрос есть», – сказал он.

Эксперт отметил, что текущая ситуация подтолкнула к ввозу люксовых автомобилей через Казахстан и ОАЭ.

«По люксовым автомобилям сейчас дефицит, потому что автомобили дороже 50 тыс. евро попали под европейские и японские санкции. Они официально в Россию не поставляются. Есть серые поставки через Казахстан и Дубай, но их мало и не хватает. Сейчас “люкс” покупать невыгодно», – сообщил автоэксперт.

Дефицит на авторынке в России вызвал повышение цен на новые машины Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не может какая-либо страна выступать лишь передаточным звеном по поставкам в РФ»

Ввозом «серых» автомобилей зачастую занимаются частные лица. Пока что крупные российские компании не могут привозить автомобили в большом количестве. Таким мнением поделился ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«В настоящий момент ведутся поставки автомобилей из КНР, также технику ввозят из других стран, которые не вводили санкции в отношении РФ. Но пока нельзя говорить о том, что это стало повсеместным. Перегон машин осуществляют частные лица, компании пока не ввозят автомобили массово. Это объясняется тем сложностью логистики таких перевозок. Также неизвестна реакция автопроизводителей, плюс слабый платежеспособный спрос на автомобили», – сказал Баранов.

Эксперт считает, что для популяризации этой услуги нужно развивать соответствующую инфраструктуру в других странах.

«Нужно, чтобы через них шел большой объем готовых автомобилей и запчастей в РФ. Но не стоит забывать и о местных автомобильных рынках, ведь им тоже требуется продукция. Не может какая-либо страна выступать лишь передаточным звеном по поставкам в РФ автомобилей и комплектующих, оставляя своих покупателей без автомобилей. Цены на автомобили выросли, что неудивительно – в первую очередь на это влияет рост стоимости различных товаров и услуг, которые используют в своей деятельности автопроизводители, это заставляет их увеличивать свои цены», – отметил автоэксперт.

Баранов добавил, что отечественный автомобильный рынок может подвергнуться серьезным испытаниям.

«В настоящее время с уверенностью можно говорить о том, что объем отечественного автомобильного рынка по итогам 2022 года значительно сократится, новых и подержанных автомобилей в стране будет продано намного меньше по сравнению с предыдущими периодами», – поделился он.

Отечественный автомобильный рынок может подвергнуться серьезным испытаниям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы, как компания, не планируем заниматься ввозом автомобилей из-за рубежа»

Генеральный директор «Автосеть.рф» Руслан Абдулнасыров подтвердил, что ввоз автомобилей из-за рубежа невыгоден для крупных компаний.

«Мы, как компания, не планируем заниматься ввозом автомобилей из-за рубежа, потому что, к сожалению, это не решит вопросы прибыли. Ввоз автомобилей – штучная операция», – сказал он.

По его словам, в России вырастет число перегонщиков. «Я думаю, что сейчас будет много предложений перегонщиков. Это достаточно забытая профессия. Но я думаю, что они сейчас активизируются и будут предлагать автомобили из-за рубежа», – сообщил он.

Приобрести автомобиль ввиду пониженной цены за рубежом выгоднее, однако необходимо понимать, что имеется ряд сложностей Фото: ru.freepik.com

«По деньгам выгодно, но на практике сложно»

Автоэксперт Роман Харитонов рассказал, что приобрести автомобиль ввиду пониженной цены за рубежом выгоднее, однако необходимо понимать, что имеется ряд сложностей.

«По деньгам выгодно, но на практике сложно. Поскольку трудно перевезти иностранную валюту с российского банка за границу, а наличные не вытащить. В некоторых случаях, иностранцы не хотят продавать машины в Россию», – сказал он.

Кроме того, по его словам, сдерживающим фактором являются трудности с возвратом НДС. «Могу отметить, что доставка автомобиля стоит недешево. Еще есть риск ареста машины. А для получения российского ПТС нужен ГЛОНАСС, с ним тоже дефицит», – заключил он.

Эксперт посоветовал для подсчета таможенных платежей использовать Российский таможенный портал TKS.RU. «Размер пошлины зависит от возраста и объема мотора. Самый выгодный диапазон – 3-5 лет», – порекомендовал он.

По расчетам, за ввоз трехлетнего автомобиля стоимостью 1 млн рублей с объемом 1,5 литра, мощностью двигателя 113 л.с. из Казахстана покупателю нужно будет заплатить 147,6 тыс. рублей. Эта сумма включает таможенное оформление, единую таможенную ставку, а также утилизационный сбор.

Пока стоит производство и нет новых машин, дилеры выживают на тех остатках, которые были Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы стараемся сохранить коллективы и помочь выжить всему авторетейлу в России»

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) ведет переговоры с Минфином России об отмене двойного налогообложения, которое возникает при продаже автомобилей с пробегом между юрлицами. Об этом рассказала пресс-секретарь ассоциации Вера Павлова.

«Сейчас понятно, что российский рынок упадет в два-три раза. Пока стоит производство и нет новых машин, дилеры выживают на тех остатках, которые были. Программа льготного автокредитования должна помочь рынку. В любом случае, сейчас авторетейл переживает беспрецедентный период. Дилеры обратили внимание на рынок подержанных автомобилей. Но здесь нужно провести поправку о законе о двойном НДС, чтобы рынок стал более прозрачным. Мы сейчас ведем переговоры с Минфином об отмене этого бюрократического казуса», – сказала она.

Она добавила, что сейчас дилеры в России продают около 30 тыс. автомобилей в месяц. Для сравнения: в июне 2021 года, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ, было продано 157,8 тыс. автомобилей.

«Также имеются проблемы с сервисным ремонтом – наличием запчастей. Однако параллельный импорт позволяет помочь с наличием запчастей, которые не поставляются от производителей из-за санкций. Надеемся, что это разрешится. Не все автодилеры переживут этот момент. Но мы стараемся сохранить коллективы и помочь выжить всему авторетейлу в России», – заключила она.

Фото на анонсе: ru.freepik.com