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Запасы резервного топлива создадут в Татарстане при подготовке к отопительному сезону
Республиканский штаб по подготовке к отопительному сезону 2023-24 годов создали в Татарстане. Его возглавил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. До осени штабу поручено сформировать запасы резервного топлива на случай аварий, следует из постановления премьер-министра Алексея Песошина.
В состав штаба вошли 30 сотрудников Минстроя и других ведомств республики. замом Айзатуллина назначен замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.
Штабу поручено до 5 июля разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке организаций и муниципальных образований РТ к работе в отопительный период 2023/2024. В том числе это мероприятия по диагностированию, модернизации систем жизнеобеспечения, замене изношенных и отработавших нормативный срок сетей и оборудования, оснащению объектов приборами учета энергоресурсов и другие.
До 15 сентября штаб должен сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации аварий, а до 1 октября – создать запасы резервного топлива.
Паспорта готовности к новому отопительному сезону должны быть готовы к 5 ноября.
Напомним, в столице Татарстана к новому отопительному сезону предстоит подготовить 5934 дома, в том числе 5501 дом с системой центрального отопления.
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