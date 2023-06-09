Запасы резервного топлива создадут в Татарстане при подготовке к отопительному сезону

Республиканский штаб по подготовке к отопительному сезону 2023-24 годов создали в Татарстане. Его возглавил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. До осени штабу поручено сформировать запасы резервного топлива на случай аварий, следует из постановления премьер-министра Алексея Песошина.

В состав штаба вошли 30 сотрудников Минстроя и других ведомств республики. замом Айзатуллина назначен замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.

Штабу поручено до 5 июля разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке организаций и муниципальных образований РТ к работе в отопительный период 2023/2024. В том числе это мероприятия по диагностированию, модернизации систем жизнеобеспечения, замене изношенных и отработавших нормативный срок сетей и оборудования, оснащению объектов приборами учета энергоресурсов и другие.

До 15 сентября штаб должен сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации аварий, а до 1 октября – создать запасы резервного топлива.

Паспорта готовности к новому отопительному сезону должны быть готовы к 5 ноября.

Напомним, в столице Татарстана к новому отопительному сезону предстоит подготовить 5934 дома, в том числе 5501 дом с системой центрального отопления.