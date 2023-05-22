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Отопительный сезон в Казани завершили на две недели раньше, чем в прошлом году
Отопительный сезон 2022-2023 года в столице Татарстана закончился на две недели раньше, чем в прошлом году. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета ЖКХ Казани Василий Лысачкин.
«Отопительный период в Казани, начавшийся 26 сентября, завершился 24 апреля. Благодаря ранней весне продолжительность отопительного периода была на 14 дней меньше, чем в прошлом году — 211 дней против 225 дней годом ранее», — отметил докладчик.
Он подчеркнул, что завершившийся отопительный период в столице Татарстана прошел стабильно и без происшествий.
«Сегодня мы уже готовимся к следующему отопительному сезону. Для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2023-2024 годов этим летом нам предстоит подготовить 5934 дома. В том числе 5501 дом с системой центрального отопления», — заключил Василий Лысачкин.
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