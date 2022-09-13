«Запасы имеются»: Татарстан планирует произвести около 300 тыс. тонн сахарного песка

Татарстан в этом году планирует собрать около 1,8 млн тонн сахарной свеклы. Это позволит заводам произвести почти 300 тыс. тонн сахарного песка, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Тот объем, который мы заявили, смогут произвести два сахарных завода. Куда реализовывать? Однозначно на ярмарках, в торговых сетях. Думаю, что с реализацией излишков у собственников заводов проблем не будет. Проблем с реализацией сахара никогда не было, даже если взять субботнюю ярмарку. Кстати, такого ажиотажа, как весной, мы не наблюдаем», – сказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, из 10 районов начали уборку сахарной свеклы Дрожжановский, Тукаевский, Заинский, Сармановский, Бугульминский, Буинский и Тетюшский. Площадь уборки составляет 50 тыс. гектаров, уже убрано 7,9 тыс. гектаров, или 16%. Собрано 240 тыс. тонн свеклы.

Министр отметил, что Заинский сахарный завод начал переработку сырья. Предприятием выработано 8,4 тыс. тонн сахара нового урожая, выход сахара составляет 14,4%. Буинский сахарный завод приступил к приемке сырья, а переработку начнет в ближайшее время.

«Запасы сахарного песка имеются. И на ярмарках мы реализуем пока сахар, произведенный в прошлом году. Заинский завод уже начал сахар вырабатывать. Будем просить, чтобы они приступали к реализации. На ярмарках рекомендовали продавать сахар по 60 рублей за килограмм», – подчеркнул он.

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов добавил, что производство сахарной свеклы обходится хозяйствам недешево. «Себестоимость сахара недешевая, самая затратная. Думаю, в этом году выйдем на 40 – 45 рублей по себестоимости. Платные расходы мы не считаем. А ведь техника очень дорогая. Только комбайн, который убирает сахарную свеклу, стоит 80 млн рублей. Еще грузить надо – это 60 млн рублей. Сеялка стоит 10 млн рублей. Это очень дорогое удовольствие», – заметил он.

Татарстан после завершения уборочной кампании ожидает получить урожай в два раза больше, чем в прошлом году, о чем сообщал «Татар-информ».