Минсельхозпрод: Татарстан ожидает двукратный рост урожая

Татарстан после завершения уборочной кампании планирует получить урожай в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Прошлый засушливый год был совсем неурожайный. В этом году однозначно ждем двукратный урожай и по зерновым, и по сахару, и по другим культурам», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров заметил, что для формирования высокого урожая был применен комплекс агротехнологических мер и инноваций, в том числе использовались растворные комплексы, созданные хозяйствами в течение последних трех лет. В целом уход за посевами и питание проведены на площади 6,4 млн гектаров.

Министр добавил, что на каждый гектар внесено 74,4 кг минеральных удобрений, в прошлом году было внесено 72,7 кг действующего вещества. «Без этого результаты могли быть гораздо скромнее. Под озимые урожая 2023 года внесено 42,9 кг минеральных удобрений, что на 10 кг выше уровня прошлого года», – подчеркнул он.

Системная работа с семенами, по словам Зяббарова, тоже положительно влияет на полевые результаты. Под урожай высеяно около 38% оригинальных и элитных семян яровых. Озимые урожая следующего года также засеяны оригинальными и элитными семенами на 40%.

Татарстан практически завершил уборку зерновых – осталось убрать 26 тыс. гектаров. Аграрии собрали 5 млн 222 тыс. тонн зерна при средней урожайности 36,8 центнера с гектара, о чем сообщал «Татар-информ».