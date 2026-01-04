Занимаются спортом, возят гуманитарку: как жизнь ветеранов СВО меняется с появлением авто

Ветеранам СВО, лишившимся ног, и инвалидам-колясочникам фонд «Защитники Отечества» выдает автомобили на ручном управлении. Авто помогает участникам боевых действий забыть об инвалидности: стать более мобильными, заниматься спортом, активно участвовать в жизни семьи. Истории татарстанских ветеранов, получивших автомобили, в репортаже «Татар-информа»





Вести полноценную жизнь, позволить себе путешествия с семьей и заниматься спортом ветеранам СВО, лишившимся ног, позволяет программа по получению автомобилей на ручном управлении

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ребята, которые уже получили автомобили, ведут очень активную жизнь»

Вести полноценную жизнь, позволить себе путешествия с семьей и заниматься спортом ветеранам СВО, лишившимся ног, позволяет программа по получению автомобилей на ручном управлении. Реализуют ее с июня 2024 года по инициативе главы фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой при поддержке Президента России Владимира Путина. По всей стране выдано уже 400 таких машин, а до конца этого года планируется выдать еще 100.

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Владимир Яковлев отвечает за вручение автомобилей в Лаишевском районе. Он рассказал, как работает программа и как автомобили меняют жизнь ветеранов.

Автомобили выдаются тем, кто в бою лишился обеих ног или получил ранения, которые привели к парной ампутации, а также тем, кто передвигается на инвалидной коляске, объяснил он.

«Когда мы узнаем о ветеране, который возвращается из зоны проведения специальной военной операции, мы связываемся с ним и выясняем его потребности. В первую очередь начинаем работу по предоставлению технических средств реабилитации, к которым относятся и автомобили на ручном управлении», – объяснил Владимир Яковлев.

Владимир Яковлев: «Когда мы узнаем о ветеране, который возвращается из зоны проведения специальной военной операции, мы связываемся с ним и выясняем его потребности» Фото: предоставлено Владимиром Яковлевым

Такие автомобили помогают ветеранам вести активную жизнь – ездить на работу, возить детей на занятия. Для кого-то машина становится средством заработка и даже становится верным помощником для отправок гуманитарных грузов – даже оставшись без ног, побывавшие в зоне СВО мужчины продолжают помогать фронту.

«Ребята, которые уже получили автомобили, ведут очень активную жизнь. Многие занимаются спортом – у ветеранов есть возможность приехать самостоятельно на тренировки. Также они занимаются работой с подрастающим поколением – проводят “Уроки мужества” и другие патриотические занятия», – отметил социальный координатор.

«Необходимо пройти обучение на управление автомобилем на ручном управлении»

Документы на получение автомобиля собирают в фонде «Защитники Отечества». Ветеранам не нужно самим бегать по кабинетам и собирать справки – им остается только прийти и подписать необходимые бумаги.

«После того как заявка согласована, мы отправляем ветерана на обучение. Дело в том, что даже при наличии водительского удостоверения категории “В” необходимо пройти специальное обучение по управлению автомобилем на ручном управлении», – рассказал он.

Фонд заключил соглашение с ДОСААФ на обучение ветеранов управлять специальными автомобилями. Учеба включает теорию и 20 часов практики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фонд заключил соглашение с ДОСААФ на обучение ветеранов управлять специальными автомобилями. Учеба включает теорию и 20 часов практики. После завершения курсов будущему владельцу авто выдают сертификат, который идет в дополнение к правам.

«В Лаишевском районе уже четыре ветерана получили автомобили на ручном управлении, по Татарстану на сегодняшний день выдано уже 12 автомобилей. Наша республика занимает лидирующие позиции в Поволжском федеральном округе среди филиалов по количеству выданных автомобилей», – добавил Владимир Яковлев.

Автомобили предлагаются от трех производителей, будущий владелец может выбрать «Ладу Гранта», «Москвич» или SWM G01. Есть возможность выбрать и цвет автомобиля. В дальнейшем фонд помогает и в обслуживании автомобиля – покупают зимнюю резину, например.

Адель Уркунбаев, один из подопечных Владимира Яковлева, первым в Татарстане стал обладателем такой машины Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Осколок вражеского снаряда попал в позвоночник, и его парализовало»

Один из подопечных Владимира Яковлева первым в Татарстане стал обладателем такой машины.

«Адель Уркунбаев – мой первый подопечный. Летом 2022 года он ушел на фронт добровольцем, ему тогда было всего 20 лет, но, несмотря на юный возраст, его назначили командиром. В одном из боев он с ранением повел своих бойцов на штурм и тут же был ранен во второй раз – осколок вражеского снаряда попал в позвоночник, и его парализовало. За тот бой он был награжден орденом Мужества. Он долго проходил лечение, а затем – реабилитацию. Когда он вернулся, была проведена встреча с участием главы района, и с этого момента началась наша активная работа с ним», – рассказывает социальный координатор.

Ветерану помогли оформить пенсию, получить льготы. Подключили медицинские организации, чтобы продолжить реабилитацию. Выделили земельный участок и помогли построить дом. Работа с Аделем была проведена колоссальная, добавил Владимир Яковлев.

После получения автомобиля жизнь молодого человека изменилась в лучшую сторону. Он участвует в спортивных соревнованиях – стал призером соревнований по профмастерству среди ветеранов СВО «Абилимпикс» в компетенции «оператор БПЛА», туда, к слову, он поехал на своей машине.

«Он очень активный, часто посещает школы, проводит “Уроки мужества”, занимается общественной деятельностью. Мы им очень гордимся», – отметил сотрудник фонда.

Дмитрий Иванов использует свою машину ветеран и с благотворительной целью – возит на ней гуманитарные грузы своим сослуживцам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сложно представить, как человек на протезах занимается греко-римской борьбой»

В марте этого года второй ветеран из Татарстана получил автомобиль на ручном управлении.

«Дмитрий Иванов был призван по мобилизации, служил под Сватово и Кременной, был дважды ранен – после второго ранения потерял ноги и был демобилизован. Дмитрий был награжден орденом Мужества. Он – спортсмен. Сложно представить, как человек на протезах занимается греко-римской борьбой. Помимо этого, он зимой с дочкой катается на коньках», – рассказывает Владимир Яковлев.

Дмитрий участвовал в «Абилимпиксе», занял второе место по стране в компетенции «ремонт автомобилей».

Использует свою машину ветеран и с благотворительной целью – возит на ней гуманитарные грузы своим сослуживцам.

Дмитрий признался: когда военнослужащие узнают, что он ездит к ним после такого тяжелого ранения, очень удивляются, но одновременно с этим ветеран стал для них настоящим примером.

«Я живу за городом, поэтому машина мне очень нужна. Управлять ею несложно, все устроено так же, как в обычном автомобиле, только управление ручное», – рассказывал ветеран во время вручения машины.

Артур Барабанов после долгой реабилитации он вернулся домой и начал жизнь заново – научился ходить на протезах, стал участвовать в различных соревнованиях и конкурсах, заниматься патриотическим воспитанием и даже обзавелся семьей Фото: предоставлено Артуром Барабановым

«Мой социальный координатор помогла встать в очередь на автомобиль, собрала все документы»

Не так давно автомобиль получил ветеран Артур Барабанов из Нижнекамска. Он был мобилизован, больше года провел на СВО. В конце 2023 года он пошел в штурм под Авдеевкой. Там он попал под обстрел миномета. Один из снарядов разорвался рядом с ним – Артуру посекло ноги, произошла травматическая ампутация обеих конечностей. Тогда его контузило, он едва не потерял зрение.

После долгой реабилитации он вернулся домой и начал жизнь заново – научился ходить на протезах, стал участвовать в различных соревнованиях и конкурсах, заниматься патриотическим воспитанием и даже обзавелся семьей. У его новой супруги Екатерины двое детей, и скоро на свет появится их третий малыш, поэтому машина ветерану крайне необходима: поездки в поликлинику, в детский сад и на кружки станут в разы проще.

«У меня никогда не было водительского удостоверения, но сейчас я получил права благодаря ДОСААФу. Мой социальный координатор Земфира Газизова помогла встать в очередь на автомобиль, собрала все документы. В этом фонде работают золотые люди! При жизни им памятник нужно ставить! Большая благодарность Анне Цивилевой, Гузель Удачиной и всем социальным координаторам – они способны решить любой вопрос», – подчеркнул он.