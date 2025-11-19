«Забрал здоровье, но дал взамен намного больше»: история ветерана СВО, потерявшего ноги

Артур Барабанов из Нижнекамска ушел на СВО по мобилизации и получил там тяжелое ранение – врачи делали неутешительные прогнозы, но он выжил. Вернувшись домой, он понял, что брак трещит по швам, и подал на развод. Вскоре встретил новую любовь. Говорит, что благодаря поддержке жены и неравнодушным людям стал еще более уверенным в себе, чем до СВО.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Война забрала у меня ноги, но Господь дал возможность вести активную жизнь»

Ветерану СВО Артуру Барабанову 37 лет. Из зоны боевых действий он вернулся после тяжелого ранения – в него попал снаряд польского гранатомета. Ему оторвало обе ноги, он ослеп на один глаз и утратил слух на одно ухо, осколками повредило печень. Но тяжелые травмы не сломили сильный дух бойца – вернувшись домой, он начал новую жизнь.

«Война забрала у меня ноги, но Господь дал мне возможность вести активную жизнь, быть полезным обществу», – улыбается он.

Артур не теряет оптимизма и не злится на судьбу – это сильный духом человек, который стал настоящим примером для многих жителей родного Нижнекамска.

«Когда началась мобилизация, я жил не по месту прописки. Повестку мне вручил участковый. Видимо, он переживал, что я прятаться начну, позвонил и попросил встретиться. Я уже понимал, к чему эта встреча. Прятаться и мысли у меня не было, поэтому я сразу же пришел к нему. Тогда ведь вопрос «хочу – не хочу» не стоял. Надо было идти», – вспоминает он.

У Артура было три дня, чтобы попрощаться с родными и подготовиться к отправке на фронт.

«На работе трудовой договор приостановили, пообещав восстановить после возвращения. Тогда я работал на заводе, который производит металлоконструкции, сварщиком. Свое обещание в дальнейшем они сдержали – снова взяли, только на другую должность, теперь у меня кабинетная работа», – рассказывает он.

На сборном пункте его распределили в роту разведки. Обучение продлилось до середины декабря, после чего мобилизованных начали отправлять на Донбасс.

«Вернулись за вторым погибшим – командир сказал, что мы своих не бросаем, и мы с ним были согласны»

«Около двух недель мы добирались до места. Нас прикомандировали к полкам ДНР, к роте разведки – ее называют “рота людоедов”. Ее основатель – с позывным Людоед. Он был обычным шахтером, который с 2014 года стал ополченцем. В марте 2022 года он погиб, ему посмертно присвоили звание Героя ДНР», – рассказал ветеран.

После прибытия на Донбасс обучение продлилось еще месяц. 23 февраля 2023 года мобилизованные отправились на первое боевое задание.

«Мы отправились в штурм, нас было 12 человек. Тогда освобождали поселок Красногоровка, на Авдеевском направлении. Шли около семи километров, заняли позиции, и тут выяснилось, что мы оказались в окружении. Девять дней мы не могли оттуда выйти. Мы планировали там пробыть только один день, поэтому, естественно, начались проблемы с провизией. Но мы держали позиции, отбивались. На десятый день двое наших бойцов погибли, трое получили ранения», – вспоминает он.

Командир дал команду выносить раненых из окружения, и бойцы решились на прорыв.

«Мы несли на себе раненых, взяли с собой тело одного из погибших. Шли под обстрелами, нас прикрывали минометами, по пути еще двое ребят получили ранения. Но, слава Богу, мы выбрались. В этот же вечер вернулись за вторым погибшим – командир сказал, что мы своих не бросаем, и мы с ним были согласны. Мы благополучно его забрали, обошлось без потерь. Нас всегда хвалили за то, что мы беспрекословно выполняли приказы. Наш командир мне потом говорил, что больше не встречал таких ребят, как мы, – говорил, что мы очень ответственные. Нас так воспитывали: если старшие сказали – значит, надо идти. Вообще о мобилизованных из Татарстана часто отзываются хорошо. Мы все там стали одной семьей. Не зря говорят: сила в единстве», – уверен Артур.

«Говорят, что ‘’свою’’ мину ты не услышишь: секунда, вспышка – и я лежу»

После этого наши военные завершили штурм поселка – Красногоровку освободили. Перед «ротой людоедов» поставили новую цель – Авдеевский коксохимический завод, вспоминает он.

«Начался штурм, он оказался затяжным. 17 ноября, когда мы уже выходили, по нам отработал польский миномет. Говорят, что мину, которая для тебя предназначена, никогда не услышишь: секунда, вспышка – и я лежу. Я сразу ослеп, меня контузило, я ничего не слышал. Пытался наложить жгут, но на мне разорвало все обмундирование, все жгуты и средства для оказания первой помощи. Ноги сразу потерял. Долго не мог понять, почему не могу ремень затянуть, – оказалось, была ранена рука. Осколки попали в глаза, задело печень», – вспоминает мужчина.

Метрах в десяти от Артура лежал раненый товарищ, его раны были не критичны. Позже он рассказывал – ждал, когда Артур закричит, чтобы понять, что тот жив. И, как только услышал голос товарища, бросился его спасать.

«Это был мой сослуживец, тоже из Нижнекамска. Как только я смог закричать, он сразу подбежал ко мне, перетянул и вколол обезболивающее. Потом прибыла подмога, мне начали оказывать первую помощь. Я не курил, но попросил сигарету – курил, пока мне обрабатывали раны. Потом меня эвакуировали в госпиталь», – рассказывает он.

Родным Артура сразу сообщили, что шансов на выживание не много.

«Все удивились, когда я пришел в себя. Я помню, что мне очень хотелось пить и почему-то хотелось апельсиновую газировку. Но пить нельзя было – медсестра смачивала мне губы водой, как могла пыталась помочь. Только через три дня мне принесли телефон, чтобы я мог связаться с родным. Свой телефон и другие личные вещи сохранить удалось. Когда я очнулся, на мне остался только нательный крест. Я человек верующий: всегда перед боевым заданием и после него молился. Считаю, что меня уберег Господь. Без веры нельзя не только на войне, но и вообще жить нельзя. Человек без веры – пустой и страшный, я так считаю», – уверен боец.

«Благодарю Всевышнего за то, что он заранее предусмотрел у человека два глаза и два уха»

В общей сложности лечение и реабилитация продлились семь месяцев. Артур за это время побывал в разных госпиталях.

«Меня постоянно мучали фантомные боли. Я понимал, что ног нет, но я их чувствовал. Вам знакомо чувство, когда нога или рука затекает и немеет? Это я ощущал на протяжении полугода постоянно. Обезболивающие препараты помогали только облегчить состояние, но полностью снять боль не получалось. До сих пор это ощущение полностью не прошло, я просто научился с этим жить», – объясняет ветеран.

Врачам удалось восстановить зрение в одном глазу, слышит сейчас Артур одним ухом.

«Слава Богу, у нас два глаза, два уха. Благодарю Всевышнего за то, что он заранее предусмотрел этот момент», – улыбается он.

Еще в госпитале Артура стали готовить к протезированию. Ему выдали протезы. Привыкать было не просто, но сейчас он внешне ничем не отличается от себя прежнего и уверенно ходит на протезах.

«Пока у меня базовые протезы, но я планирую получить спортивные, бионические. Приобретать их я буду благодаря поддержке государства. Я очень благодарен нашему правительству за помощь. Все мы помним печальный опыт ветеранов чеченской и Афганской войн. Ребята не получали выплаты, у них были проблемы с протезированием. Сейчас у нас этот вопрос легко решается», – отметил ветеран.

«Когда ты видишь, что не безразличен людям, это очень вдохновляет»

В конце июля 2023 года Артура выписали, и он вернулся домой – без ног и с массой проблем со здоровьем. Увы, супружеская жизнь стала трещать по швам, рассказывает он.

«Я понял, что супруга охладела ко мне. Я не стал мучать ее и переехал жить отдельно, в съемную квартиру. Я не стал опускать руки, решил не тянуть с выходом на работу. Оставаться одному в четырех стенах невыносимо. Никому не рекомендую. Когда ребята возвращаются, всем говорю, что нужно общение, какая-то активность. Пусть работа первое время будет не высокооплачиваемая, но ты хотя бы не будешь дома сидеть», – советует ветеран.

Сначала Артур работал охранником, потом его назначили техником проектно-технического отдела.

«На предприятии собрался совет директоров, который принял решение взять меня на эту должность, хотя у меня не было необходимого образования. Поэтому я пошел учиться. И тут снова мне пошли навстречу. В политехническом колледже имени Королева сразу без вопросов приняли на учебу. Когда все так работает, ты видишь, что не безразличен людям, это очень вдохновляет. Не знаю даже, какие слова подобрать, чтобы поблагодарить всех тех людей, которые смогли поднять мой боевой дух. Я был полностью разбитым, они буквально воскресили меня», – отметил Артур.

Сегодня он состоит в Общественном совете Нижнекамского района, стал членом Союза ветеранов СВО Татарстана.

«Мы вместе проводим “Уроки мужества”, “Зарницы”, ездим в летние лагеря вожатыми. Вместе с другими ветеранами и волонтерами собираем гуманитарную помощь для фронта», – добавил он.

«Познакомился со своей будущей супругой – она стала для меня опорой и поддержкой во всем»

Личная жизнь потихоньку тоже стала налаживаться – Артур встретил новую любовь.

«В компании общих друзей я познакомился со своей будущей супругой Екатериной. Она стала для меня опорой и поддержкой во всем. У нее очень непростая история: ее мужа мобилизовали, он погиб почти сразу после отправки на фронт. Она одна осталась с двумя детьми: тогда Тимуру было три года, а Эмме – два. Дети у них с мужем приемные. Она не могла забеременеть, поэтому они решились на усыновление. Когда муж погиб, она несколько раз ездила на Донбасс с гуманитарным грузом, пыталась сама найти его тело, но все было безуспешно. Его до сих пор не смогли предать земле», – рассказывает он.

Память погибшего мужа Екатерины в семье святое – детям постоянно рассказывают о том, каким героем был их папа.

Екатерину не смутила инвалидность Артура – она почти сразу предложила жить вместе. Дети приняли его как родного, и теперь все они – одна большая семья. Есть у ветерана еще двое детей от предыдущего брака: Булату 14 лет, он учится в кадетской школе, дочке Пелагее 5 лет.

«Все так закрутилось: и на работе все хорошо, и учусь, и общественной деятельностью занимаюсь – все это поставило меня на ноги. До войны у меня не было такой насыщенной жизни, я не чувствовал себя настолько нужным, как сейчас. Раньше в городе никто не знал, кто такой Артур Барабанов, а сейчас я иду по улице, и все меня поздравляют с какой-нибудь очередной победой. Противники наблюдают за нами, читают, что пишут наши СМИ, и они видят, что им не удалось нас сломить. Мы получаем увечья, но продолжаем жить. Мы становимся еще более успешными, чем раньше. Своими делами мы показываем подрастающему поколению, что нет ничего невозможного: если я смог без ног, то они, с руками и ногами, смогут достичь еще большего, чем я», – уверен боец.

«Я никогда ни к чему не относился настолько серьезно – мне не хотелось возвращаться без медали»

Артур участвует во всех мероприятиях, на которые его зовут, – впереди еще много планов.

«У меня никогда не было водительского удостоверения, но сейчас я получил права, в ДОСААФе мне пошли навстречу. Скоро получу автомобиль на ручном управлении», – рассказал он.

С автомобилем помогли в Фонде «Защитники Отечества», где реализуют программу по обеспечению ветеранов с парной ампутацией нижних конечностей, автомобилями.

«Мой социальный координатор Земфира Газизова помогла встать в очередь на автомобиль, собрала все документы. В этом фонде работают золотые люди! При жизни им памятник нужно ставить! Большая благодарность Анне Цивилевой, Гузель Удачиной и всем социальным координаторам – они способны решить любой вопрос», – подчеркнул он.

Еще одно достижение Артура – первое место в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников и ветеранов СВО со всей России. Началось все с того, что директор техникума, где он учится, предложила ему принять участие в соревнованиях.

«Я подумал: “Почему бы и нет”, – и согласился. Она посоветовала мне подать заявку на участие в компетенции “Слесарное дело”, мне назначили наставника, выделили помещение. Сначала мы два месяца готовились к соревнованиям, которые проходили в Казани. Тогда участие приняли ветераны СВО из 79 регионов страны. Мы занимались по вечерам. Честно скажу, было непросто», – говорит он.

Соревноваться предстояло среди тех, кто уже работает в профессии. Артур же только начал осваивать слесарное дело. Но в итоге оказалось, что он стал лучшим даже среди бывалых специалистов – занял первое место. Но на этом история не закончилась – как победителю, ему предстояло ехать в Москву на следующий этап.

На соревнованиях всероссийского масштаба он выложился на все 100% – говорит, чувствовал большую ответственность, ведь он представлял свою родную республику перед всей страной.

«Я никогда ни к чему не относился настолько серьезно – мне не хотелось возвращаться без медали. Со мной поехала жена – мой лучик света, – она очень поддерживала меня. Когда объявили, что я занял первое место, она плакала навзрыд! Она видела, насколько тяжело далась мне эта победа, да и для нее это было непросто – мы не спали всю ночь перед соревнованиями от волнения. Очень благодарен ей за поддержку», – рассказал Артур.

«Я благодарен Господу за всё, что выпало на мою долю»

В следующем году его снова ждут на «Абилимпиксе». Он планирует участвовать в компетенции «Наставник».

«Я хотел бы попробовать себя в новой для себя роли. Очень хотелось бы помочь таким же ребятам, как и я, тем, кто только вернулся с фронта и нуждается в поддержке, – рассказать, как справился я, и что мне помогло вернуться к мирной жизни», – добавил он.

В планах на будущее – заниматься спортом. Он уже попробовал плавание и понял, что этот спорт ему не по душе. Сейчас рассматривает другие варианты.

«В Татарстане есть спортивные команды, в которых играют ветераны СВО с инвалидностью: волейбол, хоккей, баскетбол. Как только получу спортивные протезы, подойду к этому вопросу вплотную», – объяснил он.

Артур строит грандиозные планы на будущее, и, кажется, никакие преграды не способны его остановить.

«Всевышний правильно направляет меня, и я благодарен ему за всё, что выпало на мою долю. Он забрал здоровье, но дал мне взамен намного большее», – сказал в завершение нашей беседы Артур.

Фотографии предоставлены Артуром Барабановым