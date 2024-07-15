Замруководителя Соцфонда по РТ рассказала о пособиях для участников СВО и их семей

О пособиях для участников СВО и их семей рассказала заместитель Управляющего Отделением Социального фонда РФ по РТ Елена Полякова во время телемарафона «Вступай в армию Победы».

«Участники СВО на основании удостоверения ветерана боевых действий получают ежемесячную денежную выплату в размере 4184 рублей. Она назначается в беззаявительном порядке на основании сведений из Минобороны РФ. Обращаться за ней не нужно», – отметила спикер.

Полякова добавила, что предусмотрены два вида пособий для семей мобилизованных военнослужащих. «Это пособие беременной жене военнослужащего, срок беременности которой не менее 180 дней в период его военной службы. Пособие единовременное выплачивается в размере 38 983 рубля», – уточнила она.

Кроме того, каждый месяц выплачивается пособие на ребенка военнослужащего в возрасте до трех лет в размере 16,6 тыс. рублей.

Семьи участников спецоперации также вправе обращаться за другими видами пособий. «Прежде всего за единым ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка. За этим пособием можно обратиться с 12 недель беременности», – подчеркнула спикер.

Семьи, имеющие детей в возрасте до 17 лет, имеют право на пособие при условии прохождения комплексной оценки нуждаемости.

Предусмотрены еще два пособия семьям с детьми в возрасте до трех лет. В частности, это выплата на первенца за счет средств маткапитала, а также выплата на ребенка, рожденного до 1 января 2023 года. «Условие – среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума», – заметила Полякова.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.