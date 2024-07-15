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Замруководителя Соцфонда по РТ рассказала о пособиях для участников СВО и их семей
О пособиях для участников СВО и их семей рассказала заместитель Управляющего Отделением Социального фонда РФ по РТ Елена Полякова во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
«Участники СВО на основании удостоверения ветерана боевых действий получают ежемесячную денежную выплату в размере 4184 рублей. Она назначается в беззаявительном порядке на основании сведений из Минобороны РФ. Обращаться за ней не нужно», – отметила спикер.
Полякова добавила, что предусмотрены два вида пособий для семей мобилизованных военнослужащих. «Это пособие беременной жене военнослужащего, срок беременности которой не менее 180 дней в период его военной службы. Пособие единовременное выплачивается в размере 38 983 рубля», – уточнила она.
Кроме того, каждый месяц выплачивается пособие на ребенка военнослужащего в возрасте до трех лет в размере 16,6 тыс. рублей.
Семьи участников спецоперации также вправе обращаться за другими видами пособий. «Прежде всего за единым ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка. За этим пособием можно обратиться с 12 недель беременности», – подчеркнула спикер.
Семьи, имеющие детей в возрасте до 17 лет, имеют право на пособие при условии прохождения комплексной оценки нуждаемости.
Предусмотрены еще два пособия семьям с детьми в возрасте до трех лет. В частности, это выплата на первенца за счет средств маткапитала, а также выплата на ребенка, рожденного до 1 января 2023 года. «Условие – среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума», – заметила Полякова.
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