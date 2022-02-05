Замруководителя муслюмовского исполкома возглавил исполком Актанышского района

Фото: пресс-служба Актанышского района.

Рустам Ильясов назначен руководителем исполкома Актанышского района. Процедура избрания состоялась на очередном заседании районного совета в результате открытых выборов, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Рустам Ильясов родился в 1984 году в Набережных Челнах. Имеет высшее образование, в 2010 году окончил Казанский государственный институт социально-гуманитарного образования. С 2003 года трудился экономистом в Центральной районной больнице Муслюмовского района, с августа 2014 года возглавил отдел продаж в Муслюмовской жилищно-коммунальной организации, с ноября 2015 года — финансово-экономический отдел в Муслюмовских инженерных сетях.

С 28 сентября 2016 года Рустам Ильясов уже руководил исполкомом Актанышского района. С декабря 2017 года перешел на должность заместителя руководителя исполкома Муслюмовского района. Его общий стаж работы составляет 19 лет, стаж руководства — 16.

В конце декабря замглавы Актанышского района Райхан Галимянова досрочно сложила полномочия. Ранее район попал в зону критики Президента Татарстана Рустама Минниханова после инцидента на общественном кладбище. Здесь неизвестные злоумышленники спилили с православной могилы крест, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».