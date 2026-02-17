news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 17 февраля 2026 11:31

Зампред ЦБ: В 2027-м средняя ставка прогнозируется на уровне нейтральных диапазонов

Читайте нас в
Телеграм
Зампред ЦБ: В 2027-м средняя ставка прогнозируется на уровне нейтральных диапазонов
Фото: cbr.ru

Банк России вернется к нейтральной денежной политике, согласно прогнозам, в течение 2027 года. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Исходя из нашего прогноза, это (возвращение к нейтральной денежной политике – прим. Т-и) произойдет в течение 2027 года. Средняя ставка прогнозируется в диапазоне 8–9%. Что чуть выше нейтральных диапазонов 7,5–8,5%. Но предполагается, что в течение 2027 года ставка вернется [к ним]», – сказал он.

По словам замглавы регулятора, на данный момент наблюдается положительная динамика по большинству показателей.

читайте также
Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%
#банк россии #центробанк РФ #ключевая ставка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026
Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

Новый завод, премьера Мацуева и награда от Путина: в Челнах прошел день под знаком КАМАЗа

16 февраля 2026