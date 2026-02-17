Зампред ЦБ: В 2027-м средняя ставка прогнозируется на уровне нейтральных диапазонов

Фото: cbr.ru

Банк России вернется к нейтральной денежной политике, согласно прогнозам, в течение 2027 года. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Исходя из нашего прогноза, это (возвращение к нейтральной денежной политике – прим. Т-и) произойдет в течение 2027 года. Средняя ставка прогнозируется в диапазоне 8–9%. Что чуть выше нейтральных диапазонов 7,5–8,5%. Но предполагается, что в течение 2027 года ставка вернется [к ним]», – сказал он.

По словам замглавы регулятора, на данный момент наблюдается положительная динамика по большинству показателей.