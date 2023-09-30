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Замполит «Тимера» показал генератор «тырчик», который снабжает бойцов батальона теплом
Замполит татарстанского добровольческого батальона «Тимер» Александр с позывным Уокер рассказал военкору с фронта о работе «тырчика».
Аппарат обеспечивает бойцов батальона светом, теплом и связью.
«Организован небольшой полевой склад горюче-смазочных материалов специально для нашего работяги, нашего "тырчика", который грохочет круглые сутки. Он дает нам свет, тепло, дает связь. Соответственно, есть у нас оператор, который за ним следит. Только начинает свет мигать, человек сразу прибегает», – рассказывает военнослужащий.
Генератор работает на армейском бензине.
«Он неприхотливый, не капризничает – это главное», – подытожил боец.
Кроме того, Уокер отмечал, что плотная работа артиллерии наблюдается с обеих сторон. Противник продолжает атаковать, бросая все новые силы.
«Буквально, противник пытается штурмовать дом, в котором ты сидишь. Они же знают, что успеха все равно не будет у них. Люди у них гибнут просто по-глупому. Идут в полный рост по минным полям. Это такой расход столько жизней, как будто там не понимают, какой ценой дается каждый метр. Мы же своих людей стараемся беречь», – сказал он.
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