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Руc Тат
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Происшествия 30 сентября 2023 10:19

Замполит «Тимера» показал генератор «тырчик», который снабжает бойцов батальона теплом

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Замполит татарстанского добровольческого батальона «Тимер» Александр с позывным Уокер рассказал военкору с фронта о работе «тырчика».

Аппарат обеспечивает бойцов батальона светом, теплом и связью.

«Организован небольшой полевой склад горюче-смазочных материалов специально для нашего работяги, нашего "тырчика", который грохочет круглые сутки. Он дает нам свет, тепло, дает связь. Соответственно, есть у нас оператор, который за ним следит. Только начинает свет мигать, человек сразу прибегает», – рассказывает военнослужащий.

Генератор работает на армейском бензине.

«Он неприхотливый, не капризничает – это главное», – подытожил боец.

Кроме того, Уокер отмечал, что плотная работа артиллерии наблюдается с обеих сторон. Противник продолжает атаковать, бросая все новые силы.

«Буквально, противник пытается штурмовать дом, в котором ты сидишь. Они же знают, что успеха все равно не будет у них. Люди у них гибнут просто по-глупому. Идут в полный рост по минным полям. Это такой расход столько жизней, как будто там не понимают, какой ценой дается каждый метр. Мы же своих людей стараемся беречь», – сказал он.

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#спецоперация на Украине #именные батальоны
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