Кадры изъятых НАТОвских боеприпасов опубликовали бойцы татарстанского добровольческого батальона «Тимер».

Замполит батальона Александр с позывным «Уокер» рассказал, что эти боеприпасы используют украинские солдаты против наших бойцов.

«Это наступательная американская граната М67, которыми были вооружены наши противники. Кому-то она уже больше не пригодится, а трофей будет нашим. Чтобы понимать, калибр 5,56 НАТОвского образца – больше он в наших стрелять не будет», – отметил он.

«Уокер» сообщил, что в аптечках солдат ВСУ постоянно находят боевые стимуляторы, которые используются для того, чтобы не чувствовать боли и страха.

«Никакой у них мотивации нет, она очень низкая. Там такие вещества, которые превращают человека в зомби. Они не испытывают страха, могут не заметить ранение, они думают, что бессмертны. Но они очень ошибаются. Мы находили боевые стимуляторы у них на позициях», – рассказывает боец.

Подтверждаются сведения, что командиры солдат ВСУ где-то далеко, а бойцы идут вперед, не зная минной обстановки.

«Им сказали – идите в ту лесополку, а там их уже наши встречают», – рассказывает Александр.

Ранее «Уокер» показал украинский дрон-камикадзе. Беспилотник пытался атаковать наших бойцов, но был сбит сержантом Герасимовым прицельным выстрелом из автомата. За это он получил премию.