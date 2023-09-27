Сержант батальона «Тимер» получил премию за сбитый украинский дрон-камикадзе

«Уокер» из батальона «Тимер» показал украинский дрон-камикадзе. Видеозапись появилась в Telegram-канале батальона.

Отмечается, что беспилотник пытался атаковать наших бойцов, но был сбит сержантом Герасимовым прицельным выстрелом из автомата. За это он получил премию.