news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сержант батальона «Тимер» получил премию за сбитый украинский дрон-камикадзе
Скопировать ссылку
«Уокер» из батальона «Тимер» показал украинский дрон-камикадзе. Видеозапись появилась в Telegram-канале батальона.
Отмечается, что беспилотник пытался атаковать наших бойцов, но был сбит сержантом Герасимовым прицельным выстрелом из автомата. За это он получил премию.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2