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Заморозки и до +23: Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в пятницу
В пятницу, 6 сентября, в Татарстане ожидаются большие перепады температур. Если ночью в республике возможны заморозки, то днем воздух может прогреться до +23. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами опустится туман. Возможен северный, северо-азпадный ветер порывами до 13 м/с.
В темное время суток температуры воздуха составят от 2 до 7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки на почве до 0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 18-23.
Как ранее сообщал «Татар-информ», в ближайшие дни в Татарстане начнется потепление.
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