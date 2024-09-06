Заморозки и до +23: Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в пятницу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В пятницу, 6 сентября, в Татарстане ожидаются большие перепады температур. Если ночью в республике возможны заморозки, то днем воздух может прогреться до +23. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами опустится туман. Возможен северный, северо-азпадный ветер порывами до 13 м/с.

В темное время суток температуры воздуха составят от 2 до 7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки на почве до 0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 18-23.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в ближайшие дни в Татарстане начнется потепление.