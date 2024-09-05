В Татарстан после ночных заморозков придет потепление

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Сегодня ночью в Татарстане отмечались заморозки на почве. Однако с продвижением антициклона, который влиял на погоду в последние дни, в республике вновь ожидается потепление. Об этом говорится в обзорном прогнозе Гидрометцентра РТ.

Так, 6 сентября в регионе возможен туман. Ночью столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов, местами ожидаются заморозки до 0 градусов. Днем синоптики прогнозируют от 18 до 23 градусов. Существенных осадков не ожидается.

На выходных, 7-8 сентября, погода будет сухой. В ночные часы температуры составят от 4 до 9 градусов, в западных районах — до 12. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

Предварительно, в понедельник и вторник осадки маловероятны. В республике продолжится потепление: от 8 до 14 градусов в темное время суток и от 22 до 27 — в светлое. Это на 3-5 градусов выше климатической нормы.