Татарстанские медики навели порядок на могиле профессора Сергея Алексеева

Замминистра здравоохранения РТ Владислав Виниченко вместе с волонтерами-медиками убрался на Арском кладбище на могиле доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки ТАССР, участника гражданской и Великой Отечественной войны Сергея Алексеева.

«Нынешнее поколение начинает понемногу забывать великих людей, которые внесли огромный вклад в науку. До сих пор их сочинениями пользуются наши студенты, поэтому важно, чтобы те, кто обучаются сейчас, знали об этих видных деятелях», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что за каждым медицинским учреждением РТ закреплено захоронение видного деятеля, и медики отвечают за поддержание порядка и чистоту.



В уборке поучаствовали волонтеры-медики, которые ежегодно поддерживают акцию, причем многие из них это делают еще со времен учебы в вузе, рассказала руководитель Всероссийского движения «Волонтеры-медики» в РТ Анна Макарова.

«Мы понимаем, насколько важно чтить память известных деятелей и профессоров, которые старались научить нас профессии», — сообщила собеседник.

Акция по уборке могил известных деятелей науки началась 26 апреля и продлится до 2 мая. Многие представители власти РТ уже приняли в ней участие и привели в порядок захоронения многих известных людей. В частности, сегодня же поддержал инициативу министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».