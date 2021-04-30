Дамир Фаттахов с активистами убрался на могиле авиаконструктора Владимира Петлякова

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поучаствовал в акции по уборке могил выдающихся деятелей науки республики. Он помог навести порядок на месте захоронения советского авиаконструктора Владимира Петлякова, который разработал самолет Пе-2.

«Суть не только в том, чтобы навести порядок. Важно передавать молодому поколению память о Великой Победе. Такая форма напоминания о той трагической странице истории нашей страны — это одна из хороших и важных форм работы с молодежью», — сказал Фаттахов.

Министр вместе с активистами привел в порядок могилу авиаконструктора Владимира Петлякова, который спроектировал самолет Пе-2. За пять месяцев до начала Великой Отечественной войны было выпущено более 300 таких бомбардировщиков, которые затем отправились на фронт. Петлякову присвоили Сталинскую премию первой степени за выдающиеся успехи в создании пикирующих бомбардировщиков, которые были взяты на вооружение ВВС СССР.

Акция по уборке воинских захоронений проводится поисковиками республики и объединением «Форпост» ежегодно в преддверии Дня Победы 9 мая, рассказал член координационного совета поискового движения России в ПФО Андрей Мордвинов.

«Акция „Дорога к обелиску“ существует уже давно. Поисковики на массовых захоронениях воинов устраивают уборку перед Днем Победы. Кроме того, активисты занимаются восстановлением захоронений. Такие акции проходят по всей республике», — сообщил собеседник.

Он напомнил о том, что поисковики Татарстана собирают из обломков самолетов Пе-2 по всей России полноценную модель. Сейчас уже деталей, привезенных активистами из разных уголков страны, с запасом хватит на такую сборку, но идет поиск большого ангара, где можно было бы реализовать проект.