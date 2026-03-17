Замминистра образования РТ: «Излишнее внимание СМИ к преступнику превращает его в звезду»

Чрезмерное внимание СМИ к личности и мотивам тех, кто совершает теракты в школах, делает из преступника знаменитость. Это крайне отрицательный пример для подростков. Об этом «Татар-информу» рассказала заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

«Научные исследования в области психологии и социологии показывают, что молодые люди находятся в процессе формирования идентичности и часто ищут модели поведения, которые привлекут к ним внимание общества. Когда СМИ уделяют чрезмерное внимание личности преступника, его мотивам, способам подготовки и даже деталям самого преступления, он невольно становится "знаменитостью". Сенсационные детали вызывают сильный эмоциональный отклик, а эмоции способствуют запоминанию. Таким образом, в сознании молодежи закрепляется образ преступника, а не сам факт совершенного преступления», – подчеркнула Алсу Асадуллина.

По ее мнению, вместо публикаций шокирующего контента, СМИ следует сосредоточиться на профилактике, психологической помощи и реальных историях спасения. В новостных выпусках следует организовывать выступления психологов, педагогов и специалистов по профилактике, которые могут объяснить, почему насилие – неэффективный и осуждаемый способ решения проблем.

«В школах необходимо проводить занятия по медиаграмотности: учить подростков критически воспринимать новости, распознавать сенсации и манипуляции, понимать, что публичное внимание к преступнику – это не поощрение, а осуждение», – отметила заместитель министра.

Социальные платформы должны предлагать пользователям ссылки на горячие линии и службы доверия при просмотре тревожных материалов. Необходимо развивать сеть доступных психологических сервисов в школах и вузах, а также круглосуточные телефонные линии доверия, чтобы каждый ребенок мог получить своевременную поддержку.

«Только совместными усилиями государства, образовательных учреждений, средств массовой информации и социальных платформ мы сможем создать информационное пространство, в котором трагедии не превратятся в "шоу", а станут поводом для открытого диалога о профилактике, поддержке и здоровом образе жизни. Это позволит снизить риск появления подражателей и защитить наших детей от опасных моделей поведения», – резюмировала Алсу Асадуллина.

О том, чем опасно чрезмерное освещение таких происшествий и на чем должны акцентировать внимание СМИ, чтобы публикуемые подробности не работали как сценарий для подражания, читайте в большом материале «Татар-информа».