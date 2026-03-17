Инструкция для подражателей: как освещение СМИ терактов в школах ведет к новым трагедиям

Нередко один теракт в школе провоцирует серию себе подобных. Вина, бесспорно, лежит на преступниках, но подтолкнуть их к этому могли и те, кто формирует инфополе. «Татар-информ» узнал мнение экспертов и разобрался, в чем опасность чрезмерного освещения таких происшествий и на чем должны акцентировать внимание СМИ, чтобы не создавать эффект домино.





В погоне за рейтингами беда превращается в зрелище

Случаи нападений и стрельбы в школах, к сожалению, происходят. Иногда можно наблюдать, что за одной такой трагической историей следует череда других в разных регионах страны. Одной из причин повторения трагедий эксперты считают тот факт, что в погоне за рейтингами и просмотрами некоторые деятели медиапространства превращают беду в зрелище. Они не просто пляшут на костях жертв, а запускают цепную реакцию – муссирование трагедии ведет лишь к новым и новым примерам.

Проблему избыточного освещения трагедий поднял 11 марта на Совете Безопасности Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов. Государственно-правовому управлению Раиса Республики Татарстан совместно с аппаратом антитеррористической комиссии и Республиканским агентством «Татмедиа» было поручено подготовить предложения по регулированию данного вопроса.

Ранее на расширенной коллегии «Татмедиа» этой темы коснулся и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Асгат Сафаров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Отдельно хочу остановиться на профессиональном подходе в освещении трагедий. Все чаще медиа не информируют, а превращают трагедию в шоу. Она превращается в сериал с новыми деталями, шок притупляется, а насилие воспринимается как привычный фон. Давайте утвердим ключевую профессиональную норму – информировать общество, а не превращать человеческую боль в шоу», – сказал он.

Светлана Захарова, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Складывается ощущение, что трагедии в школах копируются»

«Избыточное освещение школьных трагедий в СМИ усиливает тревожность детей, может создавать "инструкцию" для потенциальных правонарушителей, не понимающих и не осознающих последствий деяний, и отвлекает внимание от реальных профилактических мер», – отметила в беседе с «Татар-информом» Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова.

Детский омбудсмен призвала к этичному освещению и минимизации избыточной информации в медиаполе, сохранению конфиденциальности пострадавших и акценту на повышение роли семьи, ответственности родителей, профилактику, а не на сенсацию.

Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы РФ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В последнее время мы видели достаточно большой всплеск трагедий в школах. У меня у самого сложилось ощущение, что это передается и копируется. Когда из этого делается новость, она ставит в еще более сложное положение многих. Каково детям, которые оказались в этой ситуации, когда они начинают друг друга подозревать? Каково учителям? Такие вещи надо освещать профессионально и осторожно. Говорю это и как врач, и как политик», – заметил в разговоре с агентством депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

«Новость разжигает энтузиазм в людях, в которых он спал»

«Говоря о волне подражателей, мы имеем дело с эффектом Вертера. Этот эффект описан на новостях о суициде или попытке суицида. После таких новостей число попыток покончить с собой возрастало», – рассказала агентству медицинский психолог круглосуточной психологической службы «Линия надежды» Екатерина Мерсалова.

Феномен открыт давно, но мы наблюдаем его и сегодня на примере нападений в учебных заведениях. Получается, что новости о теракте в школе множат такие же новости.

Екатерина Мерсалова, медицинский психолог круглосуточной психологической службы «Линия надежды» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дело не в том, что СМИ цепляются за одинаковую информацию, а в том, что новость разжигает энтузиазм в людях, в которых он спал», – объяснила медицинский психолог.

Излишнее освещение трагедий не только рождает подражателей, но и усиливает общую тревожность. Екатерина Мерсалова упомянула такое явление, как травма свидетеля. Так, после ужасающего теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году люди, которые насмотрелись в сети жутких кадров с места событий, столкнулись с симптомами ПТСР, хотя находились за тысячи километров от концертного зала. Просмотр контента довел до того, что человек будто сам прожил ту реальность.

«Если мы не хотим, чтобы эти преступления множились, надо освещать их сухо, с минимумом подробностей и не пытаться играть на эмоциях зрителя или читателя. Не стоит сопровождать посты подписями "ШОК-КОНТЕНТ" и ставить будоражащие смайлики», – уверена психолог.

Алсу Асадуллина, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В новостных выпусках должны выступать психологи и педагоги

«Научные исследования в области психологии и социологии показывают, что молодые люди находятся в процессе формирования идентичности и часто ищут модели поведения, которые привлекут к ним внимание общества. Когда СМИ уделяют чрезмерное внимание личности преступника, его мотивам, способам подготовки и даже деталям самого преступления, он невольно становится "знаменитостью". Сенсационные детали вызывают сильный эмоциональный отклик, а эмоции способствуют запоминанию. Таким образом, в сознании молодежи закрепляется образ преступника, а не сам факт совершенного преступления», – рассказала «Татар-информу» заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина.

По ее мнению, вместо публикаций шокирующего контента СМИ следует сосредоточиться на профилактике, психологической помощи и реальных историях спасения. В новостных выпусках следует организовывать выступления психологов, педагогов и специалистов по профилактике, которые могут объяснить, почему насилие – неэффективный и осуждаемый способ решения проблем.

«В школах необходимо проводить занятия по медиаграмотности: учить подростков критически воспринимать новости, распознавать сенсации и манипуляции, понимать, что публичное внимание к преступнику – это не поощрение, а осуждение», – отметила заместитель министра.

Социальные платформы должны предлагать пользователям ссылки на горячие линии и службы доверия при просмотре тревожных материалов. Необходимо развивать сеть доступных психологических сервисов в школах и вузах, а также круглосуточные телефонные линии доверия, чтобы каждый ребенок мог получить своевременную поддержку.

«Только совместными усилиями государства, образовательных учреждений, средств массовой информации и социальных платформ мы сможем создать информационное пространство, в котором трагедии не превратятся в "шоу", а станут поводом для открытого диалога о профилактике, поддержке и здоровом образе жизни. Это позволит снизить риск появления подражателей и защитить наших детей от опасных моделей поведения», – резюмировала Алсу Асадуллина.

Елена Глухарева, директор казанского лицея №35 – образовательного центра «Галактика» Фото: предоставлено Еленой Глухаревой

Общество начинает воспринимать школу как место опасности

«Как директор лицея и человек, отвечающий за безопасность и психологический климат в школе, я разделяю озабоченность руководства республики. Действительно, когда СМИ смакуют детали, подробно описывают личность преступника, даже его одежду, они, сами того не желая, создают "образ героя" для подростков с неустойчивой психикой. Для них это становится руководством к действию, способом "прославиться"», – рассказала «Татар-информу» директор казанского лицея №35 – образовательного центра «Галактика» Елена Глухарева.

Перенасыщенное подробностями насилия инфополе создает «культуру страха». Родители боятся отпускать детей в школу, а дети начинают видеть угрозу в каждом сверстнике. Это разрушает базовое чувство безопасности, которое необходимо для нормального учебного процесса.

«Избыточное освещение приводит к тому, что после трагедии вся школа еще долго находится в травмированном состоянии. Надо помочь детям пережить трагедию, а всё вокруг об этом снова и снова напоминает. К тому же вместо популяризации темы доверия, взаимной поддержки, психологических служб демонстрируется пример античеловеческого поведения», – рассказал «Татар-информу» помощник Раиса РТ, председатель регионального отделения федеральной молодежной организации «Движение первых» Тимур Сулейманов.

Тимур Сулейманов, помощник Раиса РТ, председатель регионального отделения «Движение первых» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда фокус смещается исключительно на трагедию, общество начинает воспринимать школу исключительно как место опасности, считает Глухарева. Люди забывают о ежедневной работе миллионов педагогов, которые создают безопасную и комфортную среду.

«Важно разделять два понятия – информирование и смакование. Информирование – факт случившегося, соболезнования – необходимо. Избыточное освещение: подробности насилия, психологические портреты преступников, слив манифестов в сеть – это катализатор для последователей. Мы должны говорить о безопасности, о психологической помощи, о ценности жизни, а не давать инструкции для тех, кто ищет деструктивные пути», – подметила Елена Глухарева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не надо искать родственников преступника, чтобы те рассказали, какой он был хороший»

«Я помню, как один из моих детей после теракта в казанской гимназии №175 почти неделю говорил, что боится идти в школу. Да и я боялась отпускать туда ребенка. Тогда, как говорится, "из каждого утюга" звучали подробности: как стрелок зашел в здание, как стрелял, как дети прятались от него и так далее. Шумиха в СМИ не предотвращает следующее преступление, а может послужить толчком к реализации новых страшных идей», – таким мнением поделилась с «Татар-информом» многодетная мать из Казани Марина Александрова.

По ее мнению, потенциальный последователь учтет ошибки предшественника. Его будет привлекать образ преступника, из которого невольно делают героя, – к сожалению, и такое в нашем обществе встречается.

«Иногда журналисты "желтых изданий" ищут родственников преступника, чтобы они рассказывали: "какой он был хороший мальчик" и как "ничто не предвещало беды". Не надо этого! Достаточно сухо рассказать, что произошло и какое наказание понес террорист. Уделите внимание тому, какие меры приняты для предотвращения подобных преступлений. Да, не стоит ничего скрывать и делать вид, что ничего не случилось. В эпоху соцсетей это и невозможно. Но не надо смаковать подробности», – уверена Марина.

Ильшат Аминов, генеральный директор ТНВ, председатель Союза журналистов РТ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Надо говорить о неизбежности наказания, о сломанной жизни»

В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» генеральный директор ТНВ, председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета Ильшат Аминов отметил, что медиа не нужно расписывать детали, способы нападения, говорить о применяемом оружии и деталях произошедшего. Это является, безусловно, инструкцией для последующих стрелков.

«Надо говорить о неизбежности наказания, о сломанной жизни. О том, что человек, который совершил такое преступление, фактически перечеркнул все свое будущее. Я уверен в том, что молодые люди должны задуматься о последствиях своих шагов и о том, что это значит для них. Я считаю, что среди детей много разумных людей, не все находятся под властью ложных ценностей, которые им вкладывают в голову на некоторых запрещенных сайтах», – сказал Аминов.

В обществе регулярно поднимается вопрос: говорить или не говорить о преступлениях. Так или иначе, когда журналисты сообщают об этих событиях, между строк репортажей читается посыл о неотвратимости наказания.

«Замалчивать бесполезно. СМИ здесь играют не самую важную роль. Все максимально быстро разносится по соцсетям со всякими небылицами и более серьезными домыслами. СМИ обязаны делать свою работу, делать ее взвешенно, четко расставляя акценты и говоря только о бесспорных фактах. Без приукрашиваний или преувеличений. Это работа, и ее надо выполнять хорошо», – отметил Ильшат Аминов.

Людмила Невоструева, медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Помимо освещения и осуждения надо искать причины»

«Я бы не сказала, что абсолютно все СМИ, освещая происшествия, наслаждаются сенсацией. Конечно, есть те, что устраивают шоу, но многие хотят предупредить трагедии в будущем. Делать это нужно с толком, без излишних эмоций, осторожно. Мы ведь знаем, что люди начинают паниковать и додумывать историю. В этом снежном коме истинная картина теряется», – объяснила медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Людмила Невоструева.

По ее словам, излишние эмоции приводят к эффекту, прямо пропорциональному желаемому, не только в медиаполе. Специалист привела пример из практики: психологи выступали перед родителями на тему профилактики детского суицида. Взрослые приходили домой и, словно допрашивая, выпытывали у ребенка мысли об этой теме. Дети впервые задумывались о самоубийстве как о допустимом варианте.

«Избыточное освещение беды опасно, но и замалчивать ее нельзя. Помимо освещения и осуждения нужно заниматься профилактикой ситуации: каждый случай рассматривать индивидуально, искать причины произошедших событий. Если говорить о скулшутинге, то за ним часто стоит буллинг. То есть ребенок решает отомстить за издевательства и травлю», – уверена психолог.

Для профилактики трагедий нужно в том числе налаживать отношения между подростками – в этом состоит работа школьных психологов. Если специалисты будут обращать внимание на психологическое состояние учеников, можно избежать многих проблем.

«А вообще нельзя винить только школу – виноваты все, в том числе родители. Я понимаю, что они заняты заработком, но разве трудно уделить детям хотя бы полчаса вечером? Должны быть общие семейные традиции, посиделки за общим столом, а не по своим комнатам», – считает Людмила Невоструева.

Но родители не должны заниматься и гиперопекой. Итог в том, что современные дети словно изолированы друг от друга и не слышат никого, кроме себя. Из-за гиперопеки и прививаемого эгоизма они не учатся взаимодействовать с другими людьми и решать конфликты словами, а не кровью.