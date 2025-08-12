Замминистра цифрового развития Габдрахманов заявил о влиянии ИИ на образование

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в казанском детском лагере «Восток» прошел открытый урок «День цифры», посвященный развитию ключевых компетенций цифровой экономики.

На мероприятии обсудили значение нейросетей, а также их внедрение в школьное образование. О том, как ИИ сможет повлиять на учителей и учеников школ, рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

По мнению замминистра цифрового развития, педагогам школ важно заниматься изучением нейросетей, применять ИИ в своих заданиях.

«Письменные задания никуда не делись, так как это составляющее учебного процесса. Но вот вовлечь детей в понимание того, как работает искусственный интеллект и более глубоко вовлекать в программирование как можно раньше, подстраивая часть учебных программ – вот что важно для нас», – подчеркнул Габдрахманов.

Для информационного и технического прогресса стоит вводить информатику как предмет не с 8-го класса, а намного раньше, отметил он.

«Можно ввести информатику с 1-го класса, но можно и с 4-5-х. А дальше у детей будет сам зарождаться интерес. Стоит придумывать задания с использованием ИИ, это будет намного интереснее и увлекательнее для детей. ИИ ведь можно использовать по-разному. Нам надо адаптировать под это учебный процесс», – уверен Габдрахманов.