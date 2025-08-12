В лагере «Восток» состоялся открытый урок, посвященный нейросетям и IT-технологиям

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Сегодня в казанском детском лагере «Восток» в рамках национального проекта «Экономика данных» прошел открытый урок «День цифры».

Проект предназначен для детей от 7 до 17 лет и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики. Он инициирован в целях реализации задач по формированию эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и раннюю профессиональную ориентацию в сфере IT.

В мероприятии принял участие заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов. Он обсудил с молодыми людьми вопросы цифровизации, трансформации информационных технологий, проблемы и перспективы искусственного интеллекта.

«С 2020 года начался бурный рост информационных технологий. Почему он начался? Потому что компьютерные сервера стали дешеветь, люди начали это умело использовать и реализовывать свои проекты. Например, это всем известные сервисы такси – Uber или Яндекс. Они появились, и стоимость обслуживания этих проектов стала дешевле, так как не надо больше платить зарплату операторам такси, а только содержать программу, соответственно, люди могут зарабатывать больше. А это очень важно для экономического развития», – отметил замминистра.

Габдрахманов затронул и важную для образования тему, помогает ли ИИ учиться. По словам замминистра, сейчас ИИ активно применяется во многих областях Татарстана: городской инфраструктуре, сельском хозяйстве.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

«ИИ есть в хозяйстве, на фермах республики, он может определить, хромает корова или нет. Если же хромает, то вовремя ее вылечить. Это тоже каждая секунда на счету, каждая минута, каждый день. Чем быстрее машина определяет, тем быстрее фермер может отреагировать и не потерять лишние надои. У нас есть проект по отлову бродячих собак. Камера определяет собаку и с помощью ИИ-службы находят ее, отлавливает. Даже есть спецавтобусы с камерами, при помощи которых определяют лишнюю рекламу на столбах, которую надо снять, или убрать сугроб, отслеживают ямы на дорогах», – подчеркнул он.

На открытом уроке участники смогли рассказать свои идеи внедрения ИИ в школах и маркетинге. Также ученикам продемонстрировали видео с использованием ИИ, показали, как правильно составлять запросы нейросетям на генерацию изображений или текстов.

Гость лагеря – ученик лицея-интерната №2 16-летний Ильяс Вагапов – подчеркнул, что ИИ обязательно будет внедряться во все сферы жизни. По словам юноши, он и сам активно использует этот инструмент. «Я хочу заниматься экономикой в будущем, в «Восток» я приехал с той же целью – заниматься экономикой. Думаю, ИИ займет определенное место в моей жизни, мне кажется, лет через 10–15 нейросеть станет частью той же экономики», – уверен он.

А учащийся 2-го лицея-интерната Осман Хакимуллин применяет ИИ для разных работ и задач по учебе. «Нейросети улучшают нашу жизнь и облегчают ее. Нам приходится делать меньше работы. За нейросетями таится большое будущее, они позволят сократить количество и время работы. Я также занимаюсь экономикой, которая сильно зависит от математики, и мне кажется, что нейросети смогут спокойно делать разные вычисления», – сказал школьник.

С 2025 года в России стартовал нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленный на развитие экономики на основе данных, которые генерируются в цифровых системах – как бизнеса, так и государства. Проект стал продолжением завершившегося в 2024 году нацпроекта «Цифровая экономика».