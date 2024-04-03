Замглавы Совфеда Косачев: Геополитические оппоненты России пытаются все унифицировать

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Западные оппоненты России стремятся сделать общество однообразным, чтобы ценности, традиции и даже мода были унифицированы по их стандартам, тогда как Россия стремится сохранить свое многообразие, самобытность и культуру для будущих поколений. Об этом заявил заместитель Председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев на презентации проекта «Традиционный костюм народов Поволжья» в Москве.

«Они пытаются черпать свою силу и уверенность через унификацию, чтобы и мода, и костюмы были одинаковыми. И вообще — чтобы все различия уходили. Но если мы не будем сохранять наше прошлое, то у нас не будет и будущего. И такое разнообразие, как у нас в стране, еще поискать», — поделился сенатор своим пониманием ситуации.

Косачев обратил внимание на то, что в вестибюле Совета Федерации часто проходят различные выставки и презентации увлекательных проектов изо всех регионов России, но сегодняшнее мероприятие, подготовленное Министерством культуры РТ совместно с Домом дружбы народов Татарстана, стало для членов верхней палаты парламента настоящим праздником.

Участие в мероприятии также приняла заместитель главы Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и другие.

Подробнее о том, как традиционные наряды жителей Татарстана, Чувашии, Удмуртии и других народов Поволжья покорили московскую публику, читайте в репортаже «Татар-информа».