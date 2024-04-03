«Наша сила в единстве и многообразии»: как в Москве показали костюмы народов Поволжья

С самого утра в центре Москвы в здании Совета Федерации РФ развернулось настоящее культурное торжество

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Костюмы каждого народа Поволжья объединяют общие богатейшие культурные традиции»

С самого утра в центре Москвы в здании Совета Федерации РФ развернулось настоящее культурное торжество. Десятки людей собрались на презентацию уникального проекта «Традиционный костюм народов Поволжья второй половины XIX – первой половины XX века». Среди гостей можно было заметить большое количество сенаторов и работников госаппарата, работников СМИ, представителей татарской столичной общественности и, конечно, высоких гостей из Татарстана. Экспозиция включает в себя 29 костюмных комплексов, каждый из которых имеет свой музейный прототип. Большая часть предметов одежды, украшений и аксессуаров разных народов создавалась вручную.

Гостям представили 29 уникальных костюмов, созданных по прототипам вручную Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Костюм – это не просто одежда, это визуальный код, который рассказывает об истории народа, событиях, которые с ним происходили, у каждого из них есть смысл», – рассказала научный руководитель проекта, доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии КФУ Елена Гущина.

Одной из первых оценить плоды упорной работы дизайнеров, искусствоведов, музейных работников приехала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«В каждом районе РТ, в каждой республике Поволжья элементы национального костюма уникальные, яркие, но их объединяют наши общие богатейшие культурные традиции», – отметила она.

«Наша сила в единстве и многообразии, такой народ не победить»

Второй большой частью проекта стало создание иллюстрированного этнографического каталога традиционного костюма русских, татар, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир.

Организаторами проекта и мероприятия выступили Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана во взаимодействии с Министерством культуры РТ Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Кажется, коллеги, в Год семьи, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, будет правильно расширить выставку, чтобы появились еще и костюмы детей, традиционной семьи. Слоган „Народов много — Родина одна“ — это лейтмотив сегодняшней выставки. Наша сила одновременно и в единстве, и в многообразии. Такой народ не победить», — отметила ведущая в ходе презентации.

«Геополитические оппоненты пытаются все унифицировать, сделать все одинаковым»

Страны Запада настроены на то, чтобы сделать общество однообразным, чтобы ценности, традиции и даже мода были унифицированы по их стандартам, а Россия, напротив, стремится сохранить свое многообразие, самобытность и культуру для будущих поколений. Такое мнение выразил заместитель Совета Федерации РФ Константин Косачев во время открытия выставки и презентации иллюстрированного этнографического каталога традиционного костюма русских, татар, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и башкир.

Научный руководитель проекта Елена Гущева презентует выставку сенаторам и гостям из РТ Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Мы в Совете Федерации приучены к самым разным выставкам из самых разных регионов нашей страны, и они все для нас значимы и любимы, но сегодня у нас настоящий праздник души и эмоций. Очень много сенаторов и сотрудников аппарата ознакомились с выставкой. Геополитические оппоненты пытаются черпать свою силу и уверенность в своих позициях через унификацию, чтобы и мода, и костюмы были одинаковые. И вообще чтобы все различия уходили. Но если мы не будем сохранять наше прошлое, то у нас не будет и будущего. И такое разнообразие, как у нас в стране, еще поискать», – заявил Косачев.

«За полгода в Казани выставку посетило свыше 36 тыс. человек»

Заместитель главы Госсовета РТ Марат Ахметов передал благодарность всем присутствующим и, конечно, Совету Федерации от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он рассказал, что идея создания большой и подробной выставки традиционного костюма жителей Поволжья в регионе обсуждалась давно и руководитель республики лично поддержал этот проект.

Впервые выставка была представлена в 2023 году в Казанском Кремле. Минниханов высоко оценил результаты проекта и дал поручение продолжать его развивать. Нужно отметить, что за полгода работы выставки в столице Татарстана ее посетили более 36 тыс. человек.

Татарские праздничные сапоги с национальной вышивкой Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Участие в мероприятии также приняла замглавы Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, вице-премьер Татарстана – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Экспозиция будет представлена до 5 апреля в здании Совете Федерации РФ. Цель выставки – показать Россию, как страну уникальных возможностей с многовековыми традициями, которая бережно хранит и развивает многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого народа и региона.

Фото на анонсе: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»