Замглавы Совбеза Медведев рассказал, что проблема низких доходов носит ключевой характер

Ключевая проблема, которая несет за собой проблемы здоровья, преступности и ряд других, это бедность и низкие доходы. Об этом в интервью в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, проблема низких доходов носит ключевой характер, но она не единственная.

«Я согласен с президентом... Проблема бедности, низких доходов — это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что в повестке дня также остаются проблемы развития экономики, коррупции, технологические проблемы, необходимость создания современной инновационной экономики. Но проблемой номер один все равно остается проблема низких доходов, а также здравоохранения и качественного образования, пояснил он.