Топ-менеджеры Ростехнадзора и КВЗ об аресте: «Доказательств нет, мы не в чем не виноваты»

В многомиллионных аферах оказались замешаны замглавы Приволжского Ростехнадзора и топ-менеджер КВЗ. Обоих оперативники взяли накануне, после суток в изоляторе оба настаивали на своей невиновности. Почему в деле фигурирует филиал «Татэнерго» и что за аферу придумали Игонов и Мустафин – версия следствия в репортаже «Татар-информа».

Как установило следствие, Игонов и Мустафин навязали ООО «Группа Энергострой» заключение невыгодного контракта с некой фирмой «Спекторстрой»

Фото © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Г ромкие задержания – заместителя главы Приволжского управления Ростехнадхора Александра Игонова и топ-менеджера Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина – произошли накануне. Первым в руки оперативников попался Игонов. В семь часов утра в сопровождении спецназа и сотрудников эконмической полиции его вывели из штаб-квартиры Ростехнадзора.

Следом силовики наведались на Казанский вертолетный завод. На рабочем месте они задержали директора по стратегическому развитию оборонного предприятия Ильдара Мустафина.

Долгое время подробности дела держали в секрете. Единственное, что было известно на момент задержания – Игонов и Мустафин стали главными фигурантами дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Не исключено, что круг подозреваемых в ближайшее время пополнится новыми лицами. Следствие планирует допросить нескольких ключевых свидетелей, провести очные ставки и изъять документы.

Подконтрольная фирма и вывод 5 миллионов – в чем обвиняют топ-менеджеров Ростехнадзора и КВЗ?

Подробности дела раскрыли сегодня во время избрания меры пресечения Игонову и Мустафину. Выяснилось, что обоих подозревают в выводе пяти миллионов рублей. По версии следствия, замглавы Ростехнадзора вместе с топ-менеджером КВЗ разработали незамысловатую схему.

Уголовное дело в отношении Игонова и Мустафина было возбуждено 21 июля в Главном следственном управлении МВД Татарстана Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Как установило следствие, Игонов и Мустафин навязали ООО «Группа Энергострой» заключение невыгодного контракта с некой фирмой «Спекторстрой». Сумму договора в суде не озвучили, но как оказалось, эти деньги должны были пойти на строительный аудит Казанской ТЭЦ-1 – филиала «Татэнерго».

Следствие уверено, что фирма «Спекторстрой» подконтрольна замглавы Приволжского Ростехнадзора, ее директором, в свою очередь, оказался топ-менеджер КВЗ. Когда сумма поступила на счет фирмы, часть денег, а именно пять млн рублей, была обналичина и похищена.

Уголовное дело в отношении Игонова и Мустафина было возбуждено 21 июля в Главном следственном управлении МВД Татарстана. Обоим накануне было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Я 18 лет отдал органам госбезопасности»

Замглавы Приволжского управления Ростехнадзора доставили в зал суда перед самым началом процесса. Следствие просило Фемиду отправить обвиняемого в СИЗО, ссылаясь на то, что он может скрыться и давить на свидетелей.

Игонов был настроен решительно, настаивал, что ни к каким махинациям отношения не имеет.

Игонов был настроен решительно, настаивал, что ни к каким махинациям отношения не имеет Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Оказывать давление и, тем более, скрываться от суда и следствия я не собираюсь. Я сам 18 лет служил в органах государственной безопасности, служил Родине, участвовал в боевых действиях. Прошу не удовлетворять ходатайство следствия», – пытался убедить суд Александр Игонов.

Его адвокат Андрей Белов добавил, что на момент совершения той сделки Игонов еще не работал в Ростехнадзоре. Другими словами, мошенничество и злоупотребление полномочиями, в которых обвиняют Игонова, были совершены с января 2020 года по август 2021 года, а на должность замглавы Ростехнадзора Игонов был назначен в октябре 2021 года.

К слову, между фирмой ООО «Группа Энергострой» и «Татэнерго» в арбитражном суде идут споры. По всей видимости, руководство фирмы решило заиметь статус потерпевшего в уголовном деле, чтобы хоть как-то повлиять на гражданский процесс, считает адвокат Игонова.

«С чего вы вязли, что деньги были похищены, где доказательства?»

Следом в зал суда завели директора по стратегическому развитию Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина. Как и предыдущий фигурант дела, свою вину он не признал, настаивал, что никакого отношения к фирме «Спекторстрой» не имеет.

«Нет никаких доказательств того, что мой доверитель является директором фирмы. И откуда взялась сумма в пять миллионов рублей? Как следствие установило, что была похищена эта сумма?», – возмущался адвокат Мустафина.

Фемида встала на сторону следствия и удовлетворила оба ходатайства. Игонов и Мустафин отправились в СИЗО на два месяца, до 21 сентября Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Защитник добавил, что Мустафин занимает одну из главных должностей на стратегически важном предприятии, в его подчинении находится более 280 человек.

«Завод занимается важными задачами для страны. Потеря руководства может привести к последствиям», – отметил он.

Но убедить суд в том, что брать их под стражу не целесообразно, ни обвиняемым, ни их защитникам не удалось. Фемида встала на сторону следствия и удовлетворила оба ходатайства. Игонов и Мустафин отправились в СИЗО на два месяца, до 21 сентября.