Задержаны топ-менеджер Казанского вертолетного завода и замглавы Ростехнадзора

По данным источника агентства, после утренних визитов силовиков были задержаны заместитель руководителя Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов.

Оба высокопоставленных руководителя задержаны по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает источник агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Казанском вертолетном заводе и в офисе Ростехнадзора прошли обыски.