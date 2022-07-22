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Ру Тат
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Происшествия
22 июля 2022  18:36
Полина Шевчук

Задержаны топ-менеджер Казанского вертолетного завода и замглавы Ростехнадзора

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По данным источника агентства, после утренних визитов силовиков были задержаны заместитель руководителя Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александр Игонов.

Оба высокопоставленных руководителя задержаны по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает источник агентства. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Казанском вертолетном заводе и в офисе Ростехнадзора прошли обыски.

#злоупотребление должностными полномочиями #задержание
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