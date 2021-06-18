Замглавы Минздрава РФ объяснил, почему центр детской онкологии построили именно в Казани

Почему именно Казань выбрали местом для строительства Центра детской онкологии, гематологии и хирургии, корреспонденту ИА «Татар-информ» объяснил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«Безусловно, потому что изначально в Казани очень хорошая медицинская база, хорошая база подготовки кадров, очень хорошие диагностический и кадровый ресурс, поэтому в Казани и организован этот центр. И исторически здесь развита онкологическая служба», – отметил он в беседе с агенством.

Автор фото: Владимир Васильев

Олег Гриднев объяснил, что в онкоцентре созданы все условия, чтобы дети отвлекались от болезни. Также больница оснащена современным оборудованием.

Автор фото: Владимир Васильев

Подобных центров всего два в стране: в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что сегодня в Казани открыли новейшую больницу, которая готова будет принять детей со всего Приволжского федерального округа.