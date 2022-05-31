Замглавы Минздрава РФ: Цены на жизненно важные препараты регулирует государство

В России активно регулируют цены на все жизненно важные препараты, благодаря этому удается избежать сильного повышения цен. Об этом в Казани рассказал Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

«У нас половина рынка лекарств – это препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Этот перечень – это те препараты, которыми базисно лечат большинство патологий в нашей стране», – отметил замминистра.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

В этот перечень входит 809 международных непатентованных наименований – химических формул. Этому количеству соответствует несколько тысяч торговых наименований разных производителей.

«Я хочу сказать, что система государственного регулирования цен на препараты перечня ЖНВЛП существует с 2010 года. Она показывала себя на протяжении 12 лет достаточно эффективной в различных условиях, она позволяет нам сдерживать рост цен на лекарственные препараты», – добавил он.

Сейчас эта система работает: Минздрав четко регулирует цену завода-производителя, а регион устанавливает оптовую и розничную надбавку. Такая система, по словам замминистра, позволяет стабильно устойчиво держать уровень цен как для жителей в рознице, так и для медицинских организаций. Сейчас повышение цен составляет 2-2,5%. Отказов от поставки лекарств нет.

Напомним, что сегодня Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко посетил лечебные учреждения Татарстана, которые построили в 2021 году.