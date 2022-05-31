Замглавы Минздрава РФ оценил, как работают новые медучреждения в Татарстане

Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко посетил лечебные учреждения Татарстана, которые построили в 2021 году. Основная цель его визита – проверить, как работают новые объекты.



Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Федеральный министр осмотрел поликлинику Высокогорской центральной районной больницы. Вместе с главой Минздрава РТ Маратом Садыковым они осмотрели кабинеты диспансеризации и системы «Единый кардиолог», а также новейший фельдшерско-акушерский пункт.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я посетил поликлинику, которая открыта в конце прошлого года. Она стала одной из первых построенных и пролицензированых по федеральному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. Эта программа сразу решила комплекс проблем доступности взрослым пациентам, теперь в одной точке сосредоточены все службы первичного звена. Туда было закуплено современное медицинское оборудование», – отметил замминистра.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также Фисенко посетил лечебно-реабилитационный центр на базе Казанской клинической больницы №7, где посмотрел, как оказывается помощь жителям, которые сейчас восстанавливают здоровье после операций и серьезных проблем со здоровьем.

«Однозначно позитивная оценка тем мероприятиям, которые сейчас реализуется по республике Татарстан. Мы особенно отмечаем те процессы, которые сейчас происходят в сфере информатизации. Удалось посмотреть умный ФАП, программу «единый кардиолог», которые позволяет обмениваться информацией между ФАПом, поликлиникой и узкими специалистами, что делает более доступной и качественной узкоспециализированной помощи», – отметил он.

Замминистра подчеркнул, что все объекты, которые сейчас появляются отвечают всем потребностям жителей.

Также Виктор Фисенко добавил, что в РТ очень четко соблюдают брендбук федерального Минздрава, который подразумевает создание единого облика медорганизаций. Чтобы заходя пациент видел единую стилистику и видел, что работает единый механизм, где он сможет получить качественную помощь, а удовлетворенность граждан будет расти.