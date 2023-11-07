Замглавы Минстроя РТ проверил, как подшефный Лисичанск готовится к зиме

Татарстан продолжает готовить подшефный Лисичанск к отопительному сезону. В этот раз работы по восстановлению системы водоснабжения и теплового контура проверили представители шефа-региона – вице-премьер Евгений Варакин и заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов, а также мэр города Эдуард Сахненко.

Фото: © «Татар-информ»

Отметим, что в настоящее время из 100 запланированных к сдаче домов, к приему тепла готовы 65 многоэтажек. Вместе с руководством подрядной организации «Евро-тех» чиновники осмотрели объекты, на которых ведутся работы, а также наметили планы на ближайшую перспективу.

Напомним, шеф-регион в этом году планирует подготовить к зиме 100 многоквартирных домов Лисичанска.

Работы по подготовке к отопительному сезону в Лисичанске ведет татарстанская компания «Евро-тех». Трудоустроенные благодаря шефу-региону лисичане, обеспечены стабильной зарплатой, которая зависит от сложности выполняемых работ, а также горячим питанием. Некоторые рабочие также получили место для проживания в обустроенном общежитии.

Кроме того, помощь в подготовке жилого фонда Лисичанска, вне вышеобозначенной задачи, местным коммунальщикам оказывают специалисты трех аварийных бригад, прибывших из Татарстана.