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Замглавы Минстроя РТ проверил, как подшефный Лисичанск готовится к зиме
Татарстан продолжает готовить подшефный Лисичанск к отопительному сезону. В этот раз работы по восстановлению системы водоснабжения и теплового контура проверили представители шефа-региона – вице-премьер Евгений Варакин и заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов, а также мэр города Эдуард Сахненко.
Отметим, что в настоящее время из 100 запланированных к сдаче домов, к приему тепла готовы 65 многоэтажек. Вместе с руководством подрядной организации «Евро-тех» чиновники осмотрели объекты, на которых ведутся работы, а также наметили планы на ближайшую перспективу.
Напомним, шеф-регион в этом году планирует подготовить к зиме 100 многоквартирных домов Лисичанска.
Работы по подготовке к отопительному сезону в Лисичанске ведет татарстанская компания «Евро-тех». Трудоустроенные благодаря шефу-региону лисичане, обеспечены стабильной зарплатой, которая зависит от сложности выполняемых работ, а также горячим питанием. Некоторые рабочие также получили место для проживания в обустроенном общежитии.
Кроме того, помощь в подготовке жилого фонда Лисичанска, вне вышеобозначенной задачи, местным коммунальщикам оказывают специалисты трех аварийных бригад, прибывших из Татарстана.
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