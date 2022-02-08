Замглавы Минстроя России: Татарстан – лидер по объему строительства жилья в ПФО

Республика Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объему ввода жилья, по обеспеченности жильем на душу населения и доступности жилья, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на заседании коллегии профильного ведомства Татарстана.

«Искренне хочу сказать вам большое спасибо за тот вклад, который Республика Татарстан внесла и продолжает вносить в выполнение Указа Президента России Владимира Путина по увеличению жилищного строительства, в том числе и инфраструктурного, и достижение целей по улучшению качества жилья и доступности жилья на территории всей нашей страны», – подчеркнул замминистра.

Он отметил, что в прошлом году в России построен максимальный объем жилья за всю историю – введено 92,6 млн кв. метров.

Стасишин сказал, что отрасль последние два года в период пандемии «пережила абсолютно с гордо поднятой головой».

В том числе была запущена программа льготной ипотеки, система проектного финансирования с применением эскроу-счетов. Также поменялся подход к качеству проектов. «Сегодня застройщики между собой конкурируют не ценой квадратного метра, а качеством создаваемого нового жилья», - подчеркнул замминистра.

Ранее на коллегии министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин сообщил, что в прошлом году Татарстан достиг рекордных показателей ввода жилья. При плане 2,67 млн кв. метров было введено 3,012 млн кв. метров.