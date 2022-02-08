Татарстан достиг рекордных показателей ввода жилья в прошедшем году - 3 млн кв. метров

Одним из главных итогов прошлого года в строительной области стали рекордные показатели ввода жилья, которые выросли на 12,8% от запланированных, сообщил Министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговом заседании своего ведомства.

«Один из главных итогов года в строительной отрасли — рекордные показатели ввода жилья. При плане в 2 млн 670 тысяч кв. метров было введено 3 млн 11 тыс. 451 кв. м», — заявил Айзатуллин.

Министр добавил, что основным драйвером роста стало индивидуальное жилищное строительство — на него пришлось две трети от общего плана. Введено более 15,3 тыс. домов общей площадью свыше двух миллионов квадратных метров.