Замглавы Минстроя РФ — казанец Валерий Леонов попал под санкции ЕС

Валерий Леонов

Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Под новые санкции Европейского Союза попал уроженец Казани — заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов. Соответствующая информация опубликована в Официальном журнале ЕС.

Причиной введения ограничительных мер против замминистра названо то, что он отвечает за строительство на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В общей сложности в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза ограничения введены против 116 физических и юридических лиц, среди которых — певцы SHAMAN и Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин.

Валерий Леонов родился 16 января 1975 года в Казани. В 1996-м окончил Казанское танковое училище, в 2002-м — Самарскую государственную архитектурно-строительную академию, в 2015-м — Московский финансово-юридический университет, в 2010-м получил степень МВА.

До 1998 года служил в Вооруженных силах РФ, затем до 2003-го трудился на различных должностях в строительных коммерческих организациях. С 2003 по 2010 год работал в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, где дослужился до управляющего делами. В 2010-м — первый заместитель начальника Инспекции государственного строительного надзора РТ.

В 2010-2011 годах работал главой Минстроя и заместителем Председателя Правительства Амурской области. С 2011 по 2015 год — руководитель Московской государственной экспертизы. С 2015 по 2022 год — председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. С апреля 2022-го — заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.