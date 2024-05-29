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Замглавы Минмолодежи Татарстана: «Сәләт» силен традициями
Движение «Сәләт» в 30-й раз организует летний отдых одаренных детей и талантливой молодежи, который объединит детей из Татарстана, других регионов России и зарубежных стран. Комплекс мероприятий будет проводиться при поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи РТ и Министерства образования и науки РТ. Об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».
«„Сәләт“ — один из самых известных центров организации летнего отдыха детей. Всего в этом году в лагерях Татарстана отдохнут 173 тысячи детей. Из них 13 тысяч — в палаточных лагерях на летних каникулах. Лагерь силен своими традициями, командой, и он с каждым годом обновляется. Особое внимание уделяется и правилам безопасности», — рассказал заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.
«В 1994 году с детского лагеря, состоявшего всего из одной палатки, зародилось движение „Сәләт“. В этом году планируется проведение форума, фестиваля „Сәләт“ — в общей сложности 33 профильные смены. Что касается изменений, например, смену мы запустили уже в последнюю неделю весны — в этот понедельник. Первым будет поток „Сәләт — Адымнар“, а второй — это наш традиционный поток „Сәләт — Алмагач“ (до этого назывался „Асылташ“)», — рассказала директор Молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова.
В этом году в рамках «Сәләт» запланированы профильные смены на базах Татарстана, Башкортостана, Чувашии и Крыма. В них примут участие дети и подростки от 7 до 18 лет.
Ранее стало известно, что Международный форум «Сэлэт» в Татарстане стартует с 24 июня.
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