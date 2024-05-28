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Международный форум «Сэлэт» в Татарстане стартует с 24 июня
В Татарстане утверждены сроки проведения Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт» в Билярске, близ комплекса «Святой ключ». Шесть его смен пройдут в период с 24 июня по 9 августа 2024 года, следует из распоряжения Правительства РТ.
В тексте отмечается, что мероприятие проводится «в целях поддержки и поощрения интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи».
Кроме того, были утверждены организационный комитет по подготовке и проведению смен. Минздраву РТ поручено обеспечить медицинское обслуживание участников, а МЧС по РТ — дежурство расчета на пожарном автомобиле на месте проведения форума. Содействие в формировании состава участников события окажет Минобрнауки Татарстана, а их санитарно-эпидемиологическим благополучием займется Управление Роспотребнадзора по республике. Также рекомендации даны органам местного самоуправления, МВД по РТ и Главному управлению МЧС по РТ.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности детей во время летней оздоровительной кампании.
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