Замглавы МИД РФ Рябков: Против России ведется тотальная гибридная война

Против России ведется тотальная гибридная война во всех формах и во всех сферах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» сообщает РИА Новости.

«Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах, во всех сферах», — поделился своим видением ситуации дипломат.

«Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна», — убежден Рябков.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Германию в ведении гибридной войны. Таким образом он отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что Москва больше не является надежным поставщиком энергоносителей.