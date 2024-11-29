Замглавы МИД Ирана: Лидеры наших стран работают над расширением сотрудничества

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лидеры России и Ирана работают над расширением сотрудничества двух государств. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана по консульским, парламентским вопросам и делам иранцев, проживающих за рубежом Вахид Джалалзаде на открытии нового здания Генерального консульства Ирана в Казани.

«Есть некоторые страны, которые не могут принять хорошие отношения России и Ирана. Но до сих пор они не добились своей цели и не смогли испортить наши взаимоотношения. В период давления Запада на нашу страну опыта работы с Россией было мало. Сейчас мы стали больше изучать потенциал друг друга. И почти по всем направлениям мы сотрудничаем», – сказал замминистра.

Джалалзаде отметил, что раньше Иран не знал, что зерно можно покупать у России и приобретал его в отдаленных странах. Сейчас эта продукция поставляется из Российской Федерации.

«Руководство России, когда приезжает в Иран, посещает наши заводы, промышленные комплексы. Они в восторге. В различных выставках участвуют российские и иранские компании, чтобы еще больше узнать потенциал друг друга, определить направления работы», – подчеркнул он.

Джалалзаде также сообщил, что планирует обсудить открытие прямого авиарейса Казань – Тегеран с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Конечно, для развития экономических отношений необходимо прямое сообщение – авиарейсы и другие транспортные маршруты», – заметил он.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина добавила, что товарооборот Татарстана и Ирана пока небольшой.

«Мы больше продаем им, чем они нам. В структуре товарооборота преобладает продукция сельского хозяйства, продовольственная продукция», – уточнила она.

По словам главы АИР, развитию сотрудничества, в том числе торгово-экономических связей, помогло бы открытие прямого авиарейса.

«Он раньше был, но частная авиакомпания была вынуждена его закрыть из-за пандемии коронавируса, а потом возобновить не смогла. Сегодня у нас в основном грузопотоки идут по воде», – пояснила она.

Минуллина рассказала, что в Татарстане пока немного иранских компаний, но работа в этом направлении ведется.

«Думаю, в рамках эксперимента по партнерскому банкингу у нас есть хорошие перспективы», – убеждена она.

Руководитель АИР напомнила, что Иран более 40 лет находится под санкциями западных стран, и за это время экономика этой страны кардинально трансформировалась, окрепла, стала сильной.

«Россия тоже под санкциями уже не один год, и их опыт представляет для нас интерес», – заключила она.