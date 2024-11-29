Открылось новое здание Генерального консульства Ирана в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новое здание Генерального консульства Ирана в Казани открылось сегодня по ул. Седова, 22. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде.

«Это памятное событие. 17 лет назад было образовано Генеральное консульство Ирана в Казани. Огромное количество людей посещает Татарстан, Генеральное консульство, поэтому встал вопрос об открытии нового здания», – сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что сотрудничество России, в том числе Татарстана, с Ираном успешно развивается по многим вопросам. «Значительно расширили наши взаимоотношения. Нас сближают религия, экономические связи, политические взгляды на события в мире», – отметил он.

Председатель Госсовета РТ выразил уверенность, что согласованная работа глав государств, которые активно общались на саммите БРИКС в Казани, заложила новые основы и возможности для дальнейшего сотрудничества.

«В добрый путь. Пусть работа здесь кипит», – заявил Мухаметшин.

Вахид Джалалзаде добавил, что Россия является близким партнером Ирана. «У нас очень много общего. Отношения в сфере экономики и культуры развиваются. Мы намерены расширять наши взаимоотношения», – заметил замминистра иностранных дел Ирана.

По словам председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева, у Татарстана с Ираном складываются хорошие взаимоотношения, и Генконсульство играет в этом большую роль.

«У нас есть мечта, глядя на всех генконсулов, сделать дипломатический квартал, дипломатическую деревню», – поделился он.

Собравшихся также поприветствовал Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани.