Советский суд Казани отправил замглавы МЧС Татарстана в колонию на 4,5 года

В Советском суде Казани вынесли приговор замглаве МЧС Татарстана Олегу Степущенко и предпринимателю Константину Кабальнову по делу о мошенничестве с установкой сирен.

Степущенко суд освободил от наказания по двум статьям за истечением срока давности. А именно по эпизоду с превышением полномочий, повлекшим тяжелые последствия, и по эпизоду с воспрепятствованием предпринимательской деятельности.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, по сумме сложения наказаний, Степущенко приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

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Кабальнова же признали виновным, но освободили от наказания по статье о подделке документов, и по эпизоду с мошенничеством в особо крупном размере, назначив наказание в виде 3 лет условного срока.

По версии следствия, с 2013-го по 2019 год МЧС РТ заключило госконтракты с фирмой «Спецлаб-Казань». Именно эта контора должна была выполнить монтажные работы по установке сирен оповещения. Сумма сделки составила почти 57 млн рублей.

По регламенту, Степущенко должен был произвести закупку, проконтролировать монтаж оборудования, его тестирование и только после этого ввести в эксплуатацию. Чтобы беспрепятственно произвести оплату и сдать в эксплуатацию оборудование, подсудимый устроил в фирму своего сына. При этом он понимал, что его действия подрывают авторитет ведомства и вводил в заблуждение руководство.

Согласно техзаданию, все установки должны были работать по единой системе оповещения, которая запускается из центрального пункта в Казани. Перед тем как ввести в эксплуатацию, оборудование необходимо было тестировать. Но на деле проверки никто проводить не стал. В итоге треть сирен оказалась неисправна. Сумму ущерба по данному эпизоду следствие оценило в 42 млн рублей.

Кабальнов же связан со Степущенко в другом эпизоде. По версии следствия, он участвовал в хищении денег у фирмы «Территория безопасности». Кабальнову, помимо мошенничества, вменяют подделку документов – договора с фирмой «Территория безопасности».

По версии следствия, Степущенко и Кабальнов вынудили организацию оплачивать счета за услуги, в то время как сотрудники МЧС выполняли работы на безвозмездной основе.