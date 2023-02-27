Власти Крыма сообщили о землетрясении у берегов Черного моря

Вблизи южного берега Крыма в акватории Черного моря произошло землетрясение магнитудой до 3 баллов. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков. По предварительным данным, разрушений на территории Крыма не зафиксировано, пострадавших нет.

«От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16.25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории ГО Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали на востоке Турции, недалеко от города Малатья.

Напомним, после разрушительных землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии, ученые заявляли об угрозе сопоставимых по масштабам стихийных бедствий в Крыму. По последним данным, в Турции погибли более 44 тыс. человек, из зон, затронутых природным катаклизмом, эвакуировали 2,2 млн местных жителей.