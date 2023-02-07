Ученый РАН: В Крыму может произойти землетрясение, сопоставимое с турецким

Землетрясение, сопоставимое по масштабам со стихийным бедствием в Турции может случить в Крыму, так как полуостров входит в тот же сейсмический пояс, заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

«Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно», — приводит его пояснение геофизика РИА Новости.

Напомним, ученые сообщили, что из-за масштабного землетрясения в Турции сдвинуло литосферные плиты примерно на три метра. Массивный разлом охватил территорию длиной 190 километров и шириной 25 километров. Погибли, по последним данным, 3,5 тыс. человек.