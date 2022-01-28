Замглавы ФСС по РТ Геннадия Титова доставили в суд

Замглавы татарстанского отделения ФСС Геннадия Титова доставили в суд. Мужчина проходит фигурантом по делу о превышении должностных полномочий и воспрепятствованию предпринимательской деятельности.

Процесс по избранию меры пресечения будет проходить в Приволжском райсуде. Следствие будет просить суд отправить подозреваемого в СИЗО.

О задержании замглавы ФСС по РТ стало известно сегодня утром. В руки оперативников мужчина попал в среду, его задержали на рабочем месте, дома провели обыски.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Как стало известно агентству, Титов подозревается в том, что незаконно отклонил заявку некой компании на участие в двух торгах. На первом аукционе фирма предлагала закупить за 31 млн рублей впитывающие простыни, на втором – подгузники для взрослых за 188 млн.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

К слову, компания уже была признана победителем тендера.