Замглавы Актанышского района проведет Новый год в СИЗО

Суд заключил под стражу заместителя главы Актанышского муниципального района Ильшата Габдулхаева. Он пробудет в СИЗО как минимум до 10 января 2026 года, сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.

Ильшата Габдулхаева подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Татар-информ» рассказывал, что с ноября 2019 года Ильшат Габдулхаев руководил исполкомом Актанышского района. В сентябре 2022 года был назначен заместителем главы района.