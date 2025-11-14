news_header_top
Происшествия 14 ноября 2025 14:28

Замглавы Актанышского района проведет Новый год в СИЗО

Суд заключил под стражу заместителя главы Актанышского муниципального района Ильшата Габдулхаева. Он пробудет в СИЗО как минимум до 10 января 2026 года, сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.

Ильшата Габдулхаева подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Татар-информ» рассказывал, что с ноября 2019 года Ильшат Габдулхаев руководил исполкомом Актанышского района. В сентябре 2022 года был назначен заместителем главы района.

