Замглавы Актанышского района задержали по подозрению в коррупции

Фото: vk.com/akt_habar

Задержан заместитель главы Актанышского муниципального района Ильшат Габдулхаев. По данным «Татар-информа», его подозревают в совершении коррупционного преступления. Подробности дела пока не раскрываются.

С ноября 2019 года Ильшат Габдулхаев руководил исполкомом Актанышского района. В сентябре 2022 года был назначен заместителем главы района.

Отметим, что в настоящее время в Мензелинском райсуде рассматривают дело бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. По версии следствия, Фаттахов потребовал от директора местной фирмы передать имущество на 157 млн рублей. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, в том числе оказанных услуг, превысила 26 млн рублей. Кроме того, одна из строительных фирм отремонтировала его дом на 14 млн рублей за оказанную помощь.

С 2012 по 2017 год Фаттахов занимал пост министра образования и науки РТ. С 2018 по 2022 год он являлся главой Актанышского района РТ.