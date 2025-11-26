Замгенсека ОИС на форуме в Стамбуле: К 2027 году рынок халяль достигнет 9,7 трлн долларов

Фото: пресс-служба АИР РТ

К 2027 году мировой рынок халяльной продукции должен достигнуть 9,7 трлн долларов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОИС по вопросам экономического сотрудничества Ахмад Кавеса Сенгендо в Стамбуле на церемонии открытия 10-го World Halal Expo и 11-го World Halal Summ, сообщает пресс-служба АИР РТ.

«К 2027 году рынок халяль достигнет 9,7 трлн долларов. Между тем только три из десяти производителей халяль – это представители стран ОИС, хотя исламские страны – основные потребители», – подчеркнул спикер.

В этих условиях возрастает роль сертификационных органов. В ноябре следующего, 2026 года Казань может принять совместный форум Института стандартов и метрологии для исламских стран SMIIC и Росстандарта.

10-й World Halal Expo стран Организации исламского сотрудничества и 11-й World Halal Summit открылись сегодня, 26 ноября, в Стамбуле и будут проходить до 29 ноября. Тема форума этого года – «Укрепление халяльной индустрии посредством инноваций и передового опыта».

Программа мероприятия включает B2B-встречи, нацеленные на оказание помощи малым и средним предприятиям в выходе на мировые рынки, продвижении продукции и расширении экспортных сетей.

Участие в работе форума принимает руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.