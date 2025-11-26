Институт стандартов для исламских стран планирует провести форум в Казани

Фото: пресс-служба АИР РТ

Базирующийся в Турции Институт стандартов и метрологии для исламских стран SMIIC намерен в ноябре следующего, 2026 года провести в Казани совместно с Росстандартом форум по стандартизации.

Об этом заявил в Стамбуле на церемонии открытия 10-го World Halal Expo стран Организации исламского сотрудничества и 11-го World Halal Summit генеральный секретарь института Ихсан Увют, зачитывая послание председателя совета директоров учреждения доктора Саада бин Османа аль-Касаби, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Мероприятие будет носить название SMIIC Annual General Assembly Meetings. Оно продлится три или четыре дня.

10-й World Halal Expo стран Организации исламского сотрудничества и 11-й World Halal Summit открылись сегодня, 26 ноября, в Стамбуле и будут проходить до 29 ноября. Тема форума этого года – «Укрепление халяльной индустрии посредством инноваций и передового опыта».

Программа мероприятия включает B2B-встречи, нацеленные на оказание помощи малым и средним предприятиям в выходе на мировые рынки, продвижении продукции и расширении экспортных сетей.

Участие в работе форума принимает руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.