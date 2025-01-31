Заместителя главы отдела экономической полиции Татарстана объявили в розыск

Старший уполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ильнар Хусниев объявлен в федеральный розыск.

Как стало известно «Татар-информу», его подозревают в получении взятки за незаконные действия. По данным агентства, сегодня к нему нагрянули силовики с обыском.

Хусниев является заместителем Рафика Минабутдинова, которого в конце декабря 2024 года задержали по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По версии силовиков, Ильнар Хусниев получил от финансового директора компании по монтажу ​охранно-пожарных систем взятку в виде электротоваров и оказания услуг.